Komt er dit weekend een einde aan 18 jaar eerste klasse voor Zulte Waregem?

vooraf, 13 uur 25. Wanneer degradeert Zulte Waregem? Charleroi kan dit weekend het definitieve vonnis vellen over de toekomst van Zulte Waregem. Als Essevee verliest in het Stade du Pays de Charleroi én als Eupen wint op het veld van KV Kortrijk dan is de degradatie een feit. Zulte Waregem geniet dus mogelijk van zijn laatste momenten in eerste klasse, waar het sinds het seizoen 2005-2006 onafgebroken heeft geacteerd, met de vicetitel in 2013 als hoogtepunt. .