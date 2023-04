Profiteert Antwerp tegen Cercle Brugge optimaal van puntenverlies Union?

We zijn nu veel competitiever dan in de heenwedstrijd.

vooraf, 11 uur 40. We zijn nu veel competitiever dan in de heenwedstrijd. Cercle-coach Miron Muslic.

clock 11:39

vooraf, 11 uur 39. Antwerp jaagt op Union en Genk. Na de onverwachte 0-1-nederlaag tegen Charleroi pikte Antwerp vorige week tegen Zulte Waregem opnieuw de draad op. De Great Old wil de Champions' Play-offs met zo weinig mogelijk achterstand beginnen en mikt dan ook volop op een 9 op 9 in zijn laatste drie wedstrijden. Een zege kan de thuisploeg alvast op drie punten brengen van Union. Genk komt later vandaag nog in actie op het veld van Standard. .