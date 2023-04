LIVE: Anderlecht ontsnapt aan achterstand, Verbruggen en de lat houden Westerlo van treffer

Anderlecht ontsnapt opnieuw aan een tegengoal! Madsen geeft de bal goed mee met Nene en die devieert in één tijd op de lat.

Weer de lat voor Westerlo! Anderlecht ontsnapt opnieuw aan een tegengoal! Madsen geeft de bal goed mee met Nene en die devieert in één tijd op de lat. . tweede helft, minuut 91.

clock 90'

Verbruggen doet het weer! Kans nummer drie voor Westerlo! Nu is het Vetokele die na een knappe actie van dichtbij kan uithalen, maar weer is Verbruggen de redder in nood voor Anderlecht. . tweede helft, minuut 90.