Arnstad in de basis bij Anderlecht, Refaelov en Slimani starten op de bank

clock 12:42 vooraf, 12 uur 42. Anderlecht onder druk. Anderlecht begint onder zware druk aan de thuiswedstrijd tegen Westerlo. Gisteravond speelde paars-wit zijn plek in de top acht kwijt aan Charleroi. Dankzij een late winning goal van Marcq pakte het team van Felice Mazzu op de valreep de volle buit tegen Zulte Waregem. Charleroi heeft nu twee punten meer dan Anderlecht, dat dus moet winnen om zijn plek in de top acht te heroveren. Bovendien hijgt ook Cercle Brugge in de nek, op amper één punt. Cercle speelt straks nog bij Antwerp.



Charleroi heeft nu twee punten meer dan Anderlecht, dat dus moet winnen om zijn plek in de top acht te heroveren. Bovendien hijgt ook Cercle Brugge in de nek, op amper één punt. Cercle speelt straks nog bij Antwerp.

clock 12:38 vooraf, 12 uur 38. Arnstad in de basis, Refaelov en Slimani op de bank. Brian Riemer voert slechts één wijziging door bij Anderlecht. In vergelijking met de basiself tegen Eupen verhuist Refaelov naar de bank en komt Arnstad in de ploeg. Slimani begint net als vorige week op de bank.

clock 12:36 vooraf, 12 uur 36.

clock 11:17 vooraf, 11 uur 17. Beide teams staan vandaag voor een cruciale wedstrijd. Als Westerlo wint, is het zo goed als zeker van zijn plekje bij de top 8. Als de bezoekers verliezen, dan springt Anderlecht zowaar over hen in de stand. Met een gedeeld aantal punten weliswaar.

clock 11:15 vooraf, 11 uur 15. Slimani aan de aftrap? Op de persconferentie voor de wedstrijd bevestigde Brian Riemer dat aanvaller Islam Slimani opnieuw helemaal hersteld is van zijn blessure. Of de Algerijn straks ook aan de aftrap staat is nog niet zeker. "We bekijken elke keer of de match eerder geschikt is voor Slimani of voor Raman", vertelde de Deen.

clock 11:13 vooraf, 11 uur 13. Westerlo is een voetballende ploeg, dus ik kijk zeker uit naar de wedstrijd. Anderlecht-coach Brian Riemer.

clock 11:10 vooraf, 11 uur 10.

clock 11:08 vooraf, 11 uur 08.

clock 11:08 - Vooraf Vooraf, 11 uur 08

clock Opstelling Anderlecht. Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Moussa Ndiaye, Amadou Diawara, Majeed Ashimeru, Kristian Arnstad, Anders Dreyer, Francis Amuzu, Benito Raman