Ruud Vormer en Toby Alderweireld maken rentree in Zulte Waregem - Antwerp

vooraf, 06 uur 53. Tegengestelde belangen. Na een geslaagde interlandbreak voor de Rode Duivels knopen we vanaf vandaag weer aan met de actie in de Jupiler Pro League, met Zulte Waregem-Antwerp. Er zijn nog 4 speeldagen in de reguliere competitie, telkens in het weekend. Zulte Waregem knokt voor het behoud, Antwerp strijdt mee om de titel. De bezoekers staan derde en tellen 8 punten minder dan leider Genk en 5 minder dan nummer 2 Union. In de vorige partij verloren ze verrassend thuis van Charleroi. Zulte Waregem is voorlaatste op 3 punten van de eerste veilige plaats, bezet door Eupen op plek 15. Nummer 14 Kortrijk telt 30 punten. Het is al meer dan 2 maanden geleden dat Zulte Waregem nog eens kon winnen: op 18 januari bij Anderlecht (2-3). Daarna volgden 5 draws en 4 nederlagen in de competitie (naast ook nog 2 verliezen in de halve finales van de beker). In een ultieme reddingspoging werd uiteindelijk toch nog coach Mbaye Leye geslachtofferd. Frederik D'Hollander en Davy De fauw mogen proberen Zulte Waregem in eerste te houden. Zij begonnen met een 2-2 op Standard. .