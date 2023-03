LIVE: VAR houdt Toby Alderweireld van openingsdoelpunt in Zulte Waregem - Antwerp

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vossen trapt vanuit onmogelijke hoek voorlangs. Ndour zet zich goed door op de rechterflank. Ook zijn voorzet is goed en zo komt de bal bij Vossen terecht. Die gaat zijn kans, maar hij kan de bal niet binnen het kader leggen. . Vossen trapt vanuit onmogelijke hoek voorlangs Ndour zet zich goed door op de rechterflank. Ook zijn voorzet is goed en zo komt de bal bij Vossen terecht. Die gaat zijn kans, maar hij kan de bal niet binnen het kader leggen.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Geplaatst afstandsschot Kerk. De Nederlander maakt zich goed vrij en kan net buiten de baklijn uithalen. Maar hij mikt de bal veel te centraal, Bostyn hoeft niet voluit te gaan. . Geplaatst afstandsschot Kerk De Nederlander maakt zich goed vrij en kan net buiten de baklijn uithalen. Maar hij mikt de bal veel te centraal, Bostyn hoeft niet voluit te gaan.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Na een kwartier voetballen in de tweede helft, is de individuele actie van Stengs het enige gevaar aan de kant van Antwerp. Zulte-Waregem zette daar een schot van Vossen tegenover. Het grote overwicht van de uitploeg in de eerste helft, is er in de tweede periode voorlopig niet. . Na een kwartier voetballen in de tweede helft, is de individuele actie van Stengs het enige gevaar aan de kant van Antwerp. Zulte-Waregem zette daar een schot van Vossen tegenover. Het grote overwicht van de uitploeg in de eerste helft, is er in de tweede periode voorlopig niet.

clock 57' Gele kaart voor Karol Fila van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 57 yellow card Karol Fila Zulte Waregem

clock 57' tweede helft, minuut 57. Geel Fila. De rechtsachter wordt een eerste keer gepasseerd en maakt een overduidelijke overtreding. Het is geen verrassing dat hij bestraft wordt met geel, al ontsnapte De Laet even daarvoor ook aan geel. . Geel Fila De rechtsachter wordt een eerste keer gepasseerd en maakt een overduidelijke overtreding. Het is geen verrassing dat hij bestraft wordt met geel, al ontsnapte De Laet even daarvoor ook aan geel.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Calvin Stengs gaat zijn kans, maar zijn schot wordt afgeblokt

clock 56' tweede helft, minuut 56. Goed schot Stengs geblokt. De Nederlander controleert op prachtige wijze een hoge bal. De dribbel die volgt, is misschien nog knapper. Stengs draait weg en kan met zijn linker uithalen. Zulte verdedigt goed en kan de bal alsnog blokken. . Goed schot Stengs geblokt De Nederlander controleert op prachtige wijze een hoge bal. De dribbel die volgt, is misschien nog knapper. Stengs draait weg en kan met zijn linker uithalen. Zulte verdedigt goed en kan de bal alsnog blokken.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Zulte-Waregem claimt een penalty na vermeend hands van Buta. Herhalingen maken echter duidelijk dat hij de bal met de borst speelde. . Zulte-Waregem claimt een penalty na vermeend hands van Buta. Herhalingen maken echter duidelijk dat hij de bal met de borst speelde.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Daar is Vossen bijna! De thuisploeg kan een eerste keer omschakelen. Vossen kan uithalen van net binnen de 16, maar hij kan Butez niet verrassen. . Daar is Vossen bijna! De thuisploeg kan een eerste keer omschakelen. Vossen kan uithalen van net binnen de 16, maar hij kan Butez niet verrassen.

clock 49' tweede helft, minuut 49. Het veld wordt moeilijker en moeilijker bespeelbaar door de hevige regenval.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Antwerp heeft, net zoals in de eerste helft, de bal. Zulte-Waregem houdt alles goed dicht. . Antwerp heeft, net zoals in de eerste helft, de bal. Zulte-Waregem houdt alles goed dicht.

clock 48' tweede helft, minuut 48. De spelers lijken het moeilijk te hebben met het natte veld. Zowel Ndour als De Laet kunnen de bal niet binnen houden. . De spelers lijken het moeilijk te hebben met het natte veld. Zowel Ndour als De Laet kunnen de bal niet binnen houden.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:49 tweede helft, 21 uur 49. Aftrap tweede helft! Meteen een overtreding op Rommens. . Aftrap tweede helft! Meteen een overtreding op Rommens.

clock 21:48 rust, 21 uur 48. De spelers van Zulte-Waregem staan alweer op het veld. Als ook die van Antwerp op het toneel verschijnen, kan de tweede helft beginnen. . De spelers van Zulte-Waregem staan alweer op het veld. Als ook die van Antwerp op het toneel verschijnen, kan de tweede helft beginnen.

clock 21:45 rust, 21 uur 45. RUST: Sterk Antwerp vergeet zichzelf te belonen. De uitploeg was baas in de eerste helft. Na 15 minuten had het al 2 keer kunnen scoren. Balikwisha schoot eerst nog voorlangs, doelman Bostyn hield nadien Muja van een doelpunt. 5 minuten later leek het dan toch prijs: Alderweireld mocht vrij inkoppen op een hoekschop, Bostyn was nu wel kansloos. Maar het feestje ging niet door, de VAR had buitenspel van Balikwisha gezien. Nadien bleef Antwerp baas, maar Zulte Waregem kon ook af en toe dreigen. Bijna kwam het zelfs op voorsprong, Butez had een knappe reflex nodig om een afgeweken voorzet uit zijn doel te houden. Op het einde van de eerste helft kreeg Antwerp nog een grote kans. De bal viel voor de voeten van Stengs, hij schoot van dichtbij naast. Zo staat na 45 minuten, toch wel verrassend, een brilscore op het bord. . RUST: Sterk Antwerp vergeet zichzelf te belonen De uitploeg was baas in de eerste helft. Na 15 minuten had het al 2 keer kunnen scoren. Balikwisha schoot eerst nog voorlangs, doelman Bostyn hield nadien Muja van een doelpunt. 5 minuten later leek het dan toch prijs: Alderweireld mocht vrij inkoppen op een hoekschop, Bostyn was nu wel kansloos. Maar het feestje ging niet door, de VAR had buitenspel van Balikwisha gezien. Nadien bleef Antwerp baas, maar Zulte Waregem kon ook af en toe dreigen. Bijna kwam het zelfs op voorsprong, Butez had een knappe reflex nodig om een afgeweken voorzet uit zijn doel te houden. Op het einde van de eerste helft kreeg Antwerp nog een grote kans. De bal viel voor de voeten van Stengs, hij schoot van dichtbij naast. Zo staat na 45 minuten, toch wel verrassend, een brilscore op het bord.

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. We spelen goed en verdienden de voorsprong. Ik ben het oneens met het afgekeurde doelpunt. Ik mocht vrij inkoppen en Bostyn kon nooit meer bij de bal. De man buitenspel heeft geen invloed op het spel denk ik. Toby Alderweireld. We spelen goed en verdienden de voorsprong. Ik ben het oneens met het afgekeurde doelpunt. Ik mocht vrij inkoppen en Bostyn kon nooit meer bij de bal. De man buitenspel heeft geen invloed op het spel denk ik. Toby Alderweireld

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Het was een moeilijke eerste helft waarin we vooral moesten verdedigen. In de tweede helft willen we iets gevaarlijker zijn. Christian Brüls (Zulte-Waregem). Het was een moeilijke eerste helft waarin we vooral moesten verdedigen. In de tweede helft willen we iets gevaarlijker zijn. Christian Brüls (Zulte-Waregem)

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen