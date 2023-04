LIVE: Twee vlijmscherpe counters bezorgen Charleroi een bonus bij rust in 't Kuipje

clock 19:04

rust, 19 uur 04. Rust: Charleroi countert zich naar voorsprong. De vroege voorsprong van Westerlo is iedereen al even vergeten in 't Kuipje. Fixelles vond het kleinste gaatje met een kopbal, maar de vreugde bleef niet duren. Met twee vlijmscherpe counters zette Charleroi de achterstand om in een bonus aan de pauze. Bayo en Heymans zetten de voorsprong op het scorebord. Die laatste excuseerde zich daar uitvoerig voor. .