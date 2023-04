LIVE: Op of over de lijn? Union wordt goal ontzegd tegen STVV

clock 13' eerste helft, minuut 13. Union heeft in ieder geval duidelijk de bovenhand genomen. . Union heeft in ieder geval duidelijk de bovenhand genomen.

clock 11' eerste helft, minuut 11. We krijgen nu nog een herhaling, en volgens mij is Union hier een doelpunt ontnomen. Bert Sterckx.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Van der Heyden kan van dichtbij koppen, maar verkiest een controle. Dat kost te veel tijd.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Goal of niet? Nieuwkoop loopt weg met zijn arm in de lucht, maar het spel gaat gewoon voort. De Nederlander schiet eigenlijk slecht in, en Schmidt grabbelt op of net achter de lijn naar de bal.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Sykes schermt een voorzet af met zijn brede lijf, zodat Hayashi niet kan inlopen om te koppen. Sint-Truiden doet goed mee.

clock 5' Een gezellig avondje in het park. eerste helft, minuut 5.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Voorzichtige druk van Union levert voorlopig nog geen kansen op.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! STVV heeft eigenlijk niks meer te winnen of te verliezen. Kan het zonder druk voor een verrassing zorgen en Union opnieuw verslaan in het Dudenpark?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 19:05 vooraf, 19 uur 05. Vorig jaar was vorig jaar. Vanavond moeten we het opnieuw tonen. STVV-coach Bernd Hollerbach.

clock 19:02 vooraf, 19 uur 02. Sint-Truiden is in het verleden voor ons al een heel kwaaie klant gebleken. Union-coach Karel Geraerts.

clock 18:53 14/28. Je hoeft niet slim te zijn om te weten waar het gevaar bij STVV vandaan komt. Bruno heeft evenveel goals gemaakt (veertien) als de rest van zijn ploeg samengeteld. Hayashi is met zeven doelpunten een goeie tweede. Voor het gemak hebben we de twee owngoals in het voordeel van de Truienaren hier buiten beschouwing gelaten. vooraf, 18 uur 53. statistics

clock 18:42 vooraf, 18 uur 42. Union heeft dit seizoen in al zijn thuiswedstrijden in de Jupiler Pro League minstens één keer gescoord. Lukt dat ook tegen het moeilijk te manoeuvreren blok van STVV?

clock 18:31 vooraf, 18 uur 31. Opstelling Sint-Truiden. STVV kiest eveneens voor continuïteit. Bernd Hollerbach stelt ook al hetzelfde elftal op dat op de vorige speeldag Seraing versloeg.

clock 18:30 vooraf, 18 uur 30.

clock 18:22 vooraf, 18 uur 22. Opstelling Union. Over de elf van Union Sint-Gillis kunnen we heel kort zijn. Coach Geraerts stelt precies dezelfde ploeg op die voor de interlandbreak startte tegen KV Mechelen.

clock 18:21 vooraf, 18 uur 21.

clock 18:15 1971. Het is al meer dan vijftig jaar geleden dat Union in eigen huis nog eens won van STVV. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de lange afwezigheid van Union op het hoogste niveau. Vorig seizoen werd het 0-1, in Play-off II van 2017 kwam Sint-Truiden met 1-4 winnen in het Dudenpark. vooraf, 18 uur 15. statistics

clock 11:37 Vorig seizoen eindigde Union-STVV op 0-1. vooraf, 11 uur 37.