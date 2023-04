KAA Gent gaat zonder Ngadeu op zoek naar driepunter tegen de rode lantaarn

clock 12:59

vooraf, 12 uur 59. Houdt Gent stand zonder Ngadeu? KRC Genk en Union zijn mathematisch zeker van een stek in Play-off 1. Ook Antwerp heeft behoudens een mirakel een ticket in handen voor de Champions' Play-offs, zoals dat tegenwoordig heet. Voor de vierde en laatste plaats in de titelplay-offs ligt het allemaal op een zakdoek. KAA Gent staat er voorlopig het beste voor, maar voelt de hete adem van concurrenten Club Brugge, Westerlo en Standard. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck kreeg bovendien een mokerslag met het vertrek van Ngadeu, steunpilaar in de Gentse defensie. Al staat de onvoorspelbare Tarik Tissoudali wel dicht bij een terugkeer. .