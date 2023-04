LIVE: Uitblinker Noa Lang legt zijn tweede in het mandje, Mechelen heeft het moeilijk

We gaan rusten met een verdiende dubbele voorsprong voor Brugge. De bezoekers hebben hun voorsprong te danken aan twee treffers van Noa Lang. Het eerste doelpunt kwam er na een discutabele strafschop. Voer voor de betere talkshows.

Lang slingert zich voorbij een handvol Mechelse verdedigers en wordt nadien tegen de mat getrapt. We krijgen dus nog een vrije trap vlak voor rust.

eerste helft, minuut 41. In het publiek herkennen we Hugo Cuypers en Sandy Walsh. De Gentse spits heeft een verleden bij Mechelen en had waarschijnlijk liever een andere tussenstand gezien. De strijd om de top 4 blijft momenteel springlevend. .