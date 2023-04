LIVE: Mechele kopt de 0-3 tegen de netten, match lijkt definitief beslist

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Club Brugge, Cisse Sandra erin, Casper Nielsen eruit wissel substitution out Casper Nielsen substitution in Cisse Sandra

clock 71' tweede helft, minuut 71. Bijna een eerredder van jewelste voor Mechelen. Storm kruipt naar binnen met de bal aan de voet en viseert de verste hoek. De bal ranselt net langs de paal. . Bijna een eerredder van jewelste voor Mechelen. Storm kruipt naar binnen met de bal aan de voet en viseert de verste hoek. De bal ranselt net langs de paal.

clock 70' tweede helft, minuut 70. In de virtuele stand klimt Brugge dus nu weer naar de 5e plek. Gent blijft 4e met 54 punten, Brugge telt er 52, Standard heeft er 49. . In de virtuele stand klimt Brugge dus nu weer naar de 5e plek. Gent blijft 4e met 54 punten, Brugge telt er 52, Standard heeft er 49.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Mechele nekt Mechelen. Daar is wel de 0-3! Het is Brandon Mechele die de bal tegen de netten kopt. Een korte hoekschop wordt in tweede instantie wel voor doel gegooid. Thoelen staat in niemandsland en wordt verschalkt door de Brugse verdediger. . Mechele nekt Mechelen Daar is wel de 0-3! Het is Brandon Mechele die de bal tegen de netten kopt. Een korte hoekschop wordt in tweede instantie wel voor doel gegooid. Thoelen staat in niemandsland en wordt verschalkt door de Brugse verdediger.

clock 68' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 68 door Brandon Mechele van Club Brugge. 0, 3. goal KV Mechelen Club Brugge 75' 0 3

clock 67' tweede helft, minuut 67. Een hoekschop blijft hangen en wordt door Lang weer tot leven gewekt. Jutgla krijgt de bal in de zestien en haalt opnieuw uit. Via een Mechels been krijgen we een nieuwe corner. . Een hoekschop blijft hangen en wordt door Lang weer tot leven gewekt. Jutgla krijgt de bal in de zestien en haalt opnieuw uit. Via een Mechels been krijgen we een nieuwe corner.

clock 66' tweede helft, minuut 66. De stormloop van KV Mechelen is er nog niet echt gekomen. Brugge doet wat het moet doen. Tom Boudeweel. De stormloop van KV Mechelen is er nog niet echt gekomen. Brugge doet wat het moet doen. Tom Boudeweel

clock 64' tweede helft, minuut 64. Club blijft ook na de pauze hoog druk zetten. Doelman Thoelen moet soms lang zoeken om een vrijstaande ploegmaat te vinden. . Club blijft ook na de pauze hoog druk zetten. Doelman Thoelen moet soms lang zoeken om een vrijstaande ploegmaat te vinden.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Goeie poging van Storm. De ex-Bruggeling rukt op langs de flank en ziet zijn schot een metertje voorlangs vliegen. . Goeie poging van Storm. De ex-Bruggeling rukt op langs de flank en ziet zijn schot een metertje voorlangs vliegen.

clock 61' Gele kaart voor Jannes van Hecke van KV Mechelen tijdens tweede helft, minuut 61 yellow card Jannes van Hecke KV Mechelen

clock 60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij KV Mechelen, Rob Schoofs erin, Boli Bolingoli Mbombo eruit wissel substitution out Boli Bolingoli Mbombo substitution in Rob Schoofs

clock 60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij KV Mechelen, Enock Agyei erin, Alessio Da Cruz eruit wissel substitution out Alessio Da Cruz substitution in Enock Agyei

clock 58' tweede helft, minuut 58. Rits stuurt een prima pass in de loop van Lang. De Nederlander rook zijn hattrick al en ging voor eigen succes. Ook hier was de bal beter naar een ploegmaat gegaan. . Rits stuurt een prima pass in de loop van Lang. De Nederlander rook zijn hattrick al en ging voor eigen succes. Ook hier was de bal beter naar een ploegmaat gegaan.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Geen 0-3. Bates geeft de bal zomaar in de voeten van Vanaken die kan aanleggen. Het schot wordt door Thoelen uit doel geranseld. In de rebound gaat Jutgla voor eigen rekening, maar had hij niet beter breed gelegd? Rits leek in een betere positie te staan. . Geen 0-3 Bates geeft de bal zomaar in de voeten van Vanaken die kan aanleggen. Het schot wordt door Thoelen uit doel geranseld. In de rebound gaat Jutgla voor eigen rekening, maar had hij niet beter breed gelegd? Rits leek in een betere positie te staan.

clock 52' tweede helft, minuut 52. KV Mechelen toont al wat meer dan in het eerste halfuur. . Tom Boudeweel. KV Mechelen toont al wat meer dan in het eerste halfuur. Tom Boudeweel

clock 48' tweede helft, minuut 48. Kopballetje van Hairemans. Leuke Mechelse aanval. Een goeie voorzet wordt door Hairemans naar doel verlengd. Zijn kopbal is net iets te zacht en centraal om Mignolet te verontrusten. . Kopballetje van Hairemans Leuke Mechelse aanval. Een goeie voorzet wordt door Hairemans naar doel verlengd. Zijn kopbal is net iets te zacht en centraal om Mignolet te verontrusten.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen