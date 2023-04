Dient Cercle Brugge tegen KV Kortrijk zijn kandidatuur voor Play-off II in?

clock 15:22 vooraf, 15 uur 22. Money time. Voor beide ploegen staat er wel nog wat op het spel in de laatste 4 wedstrijden van de reguliere competitie. Cercle Brugge staat op één puntje van Anderlecht, dat momenteel op plek 8 kampeert in de stand. Samen met Sint-Truiden, Leuven en Charleroi bevindt de thuisploeg zich nog in de race voor de Europe Pay-offs. Kortrijk staat dan weer 6 punten boven de eerste degradatieplek en verkeert sinds de overname van Bernd Storck als T1 in rustigere wateren. Zetten de bezoekers straks een nieuwe stap richting het behoud? . Money time Voor beide ploegen staat er wel nog wat op het spel in de laatste 4 wedstrijden van de reguliere competitie. Cercle Brugge staat op één puntje van Anderlecht, dat momenteel op plek 8 kampeert in de stand. Samen met Sint-Truiden, Leuven en Charleroi bevindt de thuisploeg zich nog in de race voor de Europe Pay-offs. Kortrijk staat dan weer 6 punten boven de eerste degradatieplek en verkeert sinds de overname van Bernd Storck als T1 in rustigere wateren. Zetten de bezoekers straks een nieuwe stap richting het behoud?

clock 15:14 vooraf, 15 uur 14. Never change a winning Kortrijk team. Na de knappe 1-0 zege tegen Club Brugge staat KV Kortrijk wel heel dicht bij de redding. Nieuw puntengewin op Jan Breydel zou de bezoekers alvast extra ademruimte geven bij het ingaan van de laatste rechte lijn. Bernd Storck volgt het motto "never change a winning team" alvast naadloos en voert geen wijzigingen door in zijn elftal.

clock 15:10 vooraf, 15 uur 10. Geen verrassingen bij jonge thuisploeg. Cercle Brugge strijdt nog volop voor een plekje in de top 8 en laat straks best dan ook geen punten liggen in eigen huis. Net voor de interlandbreak hield De Vereniging leider Genk op een 1-1 gelijkspel. Cercle-coach Muslic behoudt dan ook het vertrouwen in dezelfde namen. De thuisploeg kan wel geen beroep doen op Denkey als supersub. De aanvaller zit nog een schorsing uit.

clock 11:49 vooraf, 11 uur 49. Renaissance in Kortrijk. Dat een trainerswissel goed kan uitpakken, bewees KV Kortrijk. Toen Bernd Storck midden november overnam, keerde het tij volledig. De Duitser haalde de Kerels van de voorlaatste plaats weg en doet zijn naam van "degradatiespecialist" alle eer aan. Eén nadeel voor Kortrijk: met duels tegen onder meer Antwerp en Union oogt het programma loodzwaar. Het heeft momenteel nog een bonus van 6 punten op KV Oostende en Zulte-Waregem, beide ploegen staan net onder de degradatiestreep.

clock Opstelling Cercle Brugge. Radoslaw Majecki, Jesper Daland, Boris Popovic, Hugo Siquet, Christiaan Ravych, Abu Francis, Hannes Van der Bruggen, Yann Gboho, Olivier Deman, Thibo Somers, Ayase Ueda Opstelling Cercle Brugge Radoslaw Majecki, Jesper Daland, Boris Popovic, Hugo Siquet, Christiaan Ravych, Abu Francis, Hannes Van der Bruggen, Yann Gboho, Olivier Deman, Thibo Somers, Ayase Ueda

clock Opstelling KV Kortrijk. Tom Vandenberghe, Tsuyoshi Watanabe, Martin Wasinski, Nayel Mehssatou, João Silva, Kristof D'Haene, Abdelkahar Kadri, Stjepan Loncar, Dion De Neve, Felipe Avenatti, Massimo Bruno Opstelling KV Kortrijk Tom Vandenberghe, Tsuyoshi Watanabe, Martin Wasinski, Nayel Mehssatou, João Silva, Kristof D'Haene, Abdelkahar Kadri, Stjepan Loncar, Dion De Neve, Felipe Avenatti, Massimo Bruno