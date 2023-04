Cercle Brugge mag blijven dromen van Europe Play-offs na vlotte zege tegen flauw Kortrijk

Kristof D'Haene (KV Kortrijk): "Het is schandalig hoe we aan de wedstrijd begonnen. Cercle zette ons goed onder druk, maar het leek alsof we schrik hadden van hen. Dan sta je al snel 2-0 achter. Het was gewoon niet goed genoeg vandaag. De mentaliteit van Cercle was drie keer zo groot als de onze en dat zag je op het veld en op het scorebord. Tegen Eupen zal het veel beter moeten volgende week."



Bernd Storck (trainer KV Kortrijk): "We zijn gewoon nooit in ons spel gekomen. Ik vond het niet dramatisch in de eerste helft. Cercle Brugge is blij met dit soort voetbal, maar wij zijn dat niet. Wij hebben goede spelers, maar geen spelers die kunnen vechten. Dat missen we en daarom kan ik mijn spelers niets verwijten. In de volgende wedstrijden spelen we opnieuw tegen ploegen die voetbal willen spelen, dat ligt ons beter."