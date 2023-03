LIVE: Lapoussin brengt Union weer naast KV Mechelen met een heerlijke pegel

clock 19' eerste helft, minuut 19. Union voert de druk op. Union probeert KV Mechelen onder druk te zetten, maar bij KV Mechelen laten ze zich ook niet onbetuigd. De bezoekers loeren op de counter. . Union voert de druk op Union probeert KV Mechelen onder druk te zetten, maar bij KV Mechelen laten ze zich ook niet onbetuigd. De bezoekers loeren op de counter.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Daar is KV Mechelen nog eens, op een hoekschop. Hairemans vindt het hoofd van Wouters, maar die kan zijn kopbal niet kadreren.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Adingra heeft er duidelijk zin in vanavond. Hij neemt de bal uitstekend mee, rukt centraal op en legt dan goed af voor Boniface. Die besluit te slap in de handen van Thoelen.

clock 10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Loic Lapoussin van Union. 1, 1. goal Union KV Mechelen 24' 1 1

clock 9' eerste helft, minuut 9. Lapoussin met een pegel! Lapoussin zet orde op zaken voor Union en hoe! Na voorbereidend werk van Adinrgra knalt hij de bal vanaf de rand van de zestien in één tijd snoeihard in de kruising. Heerlijke goal en alles te herdoen in het Dudenpark!

clock 6' eerste helft, minuut 6. Wat een knotsgek begin van de wedstrijd. Thoelen kon maar net de 1-0 van Boniface voorkomen en meteen daarna was het aan de overkant raak voor Ngoy. Kan Union zich herstellen van die vroege klap?

clock 4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Julien Ngoy van KV Mechelen. 0, 1. goal Union KV Mechelen 24' 0 1

clock 4' eerste helft, minuut 4. Ngoy opent de score! Union laat zich ringeloren bij een snelle omschakeling van KV Mechelen. Ngoy krijgt centraal een zee van ruimte en komt oog in oog met Moris. Die kan de bal nog met zijn voeten beroeren, maar onvoldoende om de 0-1 te voorkomen.

clock 2' Thoelen voorkomt vroege 1-0! Union komt een eerste keer piepen met een vrije trap van Teuma. Die schildert de bal op het hoofd van Boniface. Met een knappe reactie voorkomt Thoelen een vroege opdoffer voor KV Mechelen. eerste helft, minuut 2. crucial save

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:30 eerste helft, 18 uur 30. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in het Dudenpark! Puntenverlies voor Racing Genk, Antwerp én Club Brugge. Profiteert Union in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen?

clock 18:28 vooraf, 18 uur 28. 100e match voor Lapoussin. Lapoussin wordt voor de aftrap nog even in de bloemetjes gezet. Hij speelt vanavond zijn 100e wedstrijd voor Union.

clock 18:20 vooraf, 18 uur 20. Coucke heeft zijn vinger gebroken op training, maar ik had sowieso voor Thoelen gekozen. Ik had aan hem ook twee wedstrijden beloofd, omdat Coucke de halve finales in de beker gespeeld had. Steven Defour.

clock 18:17 vooraf, 18 uur 17. Trefzeker Union. Een competitiematch van Union biedt een bijna zekere garantie op goals. Slechts één keer slaagde Union er dit seizoen niet in om te scoren en dat was uitgerekend tegen KV Mechelen (3-0-nederlaag). Kan KVM opnieuw de nul houden tegen de vicekampioen?

clock 18:15 vooraf, 18 uur 15. We hebben genoten van de Europese kwalificatie, maar we weten ook dat we vandaag drie belangrijke punten kunnen pakken. Karel Geraerts.

clock 18:08 vooraf, 18 uur 08. Makkelijk winst voor KV Mechelen in de heenronde. Bij Union zullen ze niet graag terugdenken aan de vorige confrontatie met KV Mechelen. Begin augustus ging de vicekampioen in Mechelen pijnlijk onderuit met 3-0. Ook vorig seizoen beleefde Union weinig plezier aan de duels Achter De Kazerne. Het verloor er in de competitie en werd er in de 1/16e finales ook uit de beker geknikkerd. Op eigen veld kon Union vorig seizoen wél de volle buit pakken tegen KV Mechelen.

clock 17:54 vooraf, 17 uur 54. Sterke thuisreputatie voor Union. Union ging dit seizoen op eigen veld maar twee keer onderuit in de competitie. Enkel Racing Genk en Standard konden de volle buit pakken in het Dudenpark. KV Mechelen slaagde er dit seizoen dan weer slechts twee keer in om een uitzege te boeken, bij Kortrijk en Seraing. In 13 uitwedstrijden kon KV Mechelen amper 7 punten sprokkelen.

clock 17:44 vooraf, 17 uur 44. Komt Union tot op 3 punten van Genk? Union heeft een wonderlijke week achter de rug. Afgelopen zondag gooide het de titelstrijd weer helemaal open met een overwinning op het veld van Racing Genk en donderdag kreeg het Europees sprookje een nieuw hoofdstuk. Union kegelde zijn Duitse naamgenoot uit de Europa League en mag het in de kwartfinales nu opnemen tegen Bayer Leverkusen. Vandaag kan Union thuis tegen KV Mechelen doorgaan op dat elan. Door het puntenverlies van Racing Genk tegen Cercle Brugge kan de vicekampioen straks naderen tot op amper drie punten.

Vandaag kan Union thuis tegen KV Mechelen doorgaan op dat elan. Door het puntenverlies van Racing Genk tegen Cercle Brugge kan de vicekampioen straks naderen tot op amper drie punten.

clock 17:36 vooraf, 17 uur 36. Thoelen in doel. Bij KV Mechelen staat niet Coucke, maar wel Thoelen in doel. In vergelijking met de vorige wedstrijd tegen STVV verdwijnen ook Bates en Van Hoorenbeeck uit de basis. Bijker en Vanlerberghe nemen hun plaatsen in.