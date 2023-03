LIVE: Zulte Waregem beleeft lastige avond in Sclessin, Standard staat bij de rust 2-0 voor

Standard en Zulte Waregem kregen vorige week allebei een tik: de Luikenaars in Brugge (2-0) in hun race voor de Champions' Play-offs, Essevee in Gent (2-6) in hun strijd om het behoud. Bij de bezoekers grepen ze in met een ultiem middel: Mbaye Leye moest dan toch beschikken. Aan iconen Frederik D'Hollander en Davy De fauw om het tij te keren.