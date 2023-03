LIVE: Zien we een ander Zulte Waregem of sluipt Standard na vandaag dichter bij Club Brugge?

clock 6' eerste helft, minuut 6. Nog geen kansen, wel al een gele kaart. Miroshi schoffelt Balikwisha onderuit en ziet zijn naam vermeld in het boekje van Boterberg. . Nog geen kansen, wel al een gele kaart. Miroshi schoffelt Balikwisha onderuit en ziet zijn naam vermeld in het boekje van Boterberg.

clock 6' Gele kaart voor Novatus Miroshi van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 6 yellow card Novatus Miroshi Zulte Waregem

clock 5' eerste helft, minuut 5. Standard dicteert de wet in het begin. Het heeft voortdurend de bal. Glenn Martens op Radio 1.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Jan Boterberg fluit de wedstrijd op gang! Zien we vandaag een ander Zulte Waregem?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:40 vooraf, 20 uur 40. Het is de derde keer dit seizoen dat Standard tegen een ploeg met een nieuwe coach speelt. Vorige week ontmoette het het 'nieuwe' Club Brugge van Rik De Mil. En tegen Standard was ook het debuut van Steven Defour bij KV Mechelen.

clock 20:40 Standard wint 2x meer in eigen huis dan vorig seizoen. Sclessin is dit seizoen terug een hel. Goed voor 8 overwinningen. Dat is nu al meer dan twee keer zoveel dan vorig seizoen, toen waren het er maar 3. vooraf, 20 uur 40. statistics

clock 20:12 vooraf, 20 uur 12. De fans en de sfeer hier zorgen voor vertrouwen. Daardoor is het altijd lastig om tegen ons te komen spelen. Na de wedstrijd tegen Club Brugge waren we wat ontgoocheld. Dat was niet het Standard dat we gewoon zijn. We moeten aanvallend sterker zijn en sneller spelen. De intensiteit moet omhoog. Ronny Deila, trainer van Standard.

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. Het was geen plezante week voor de ploeg, maar deze wedstrijd is het enige wat telt. We hebben eerst gezorg dat de groep rustig blijft en dan geleidelijk aan de focus gelegd op wat hier moet gebeuren vandaag en dat is winnen. Frederik D'Hollander, interim-trainer Zulte Waregem.

clock 20:07 vooraf, 20 uur 07. De keuze voor Louis Bostyn in doel valt toch op. Ook in het eerste deel van het seizoen rekende Mbaye Leye op hem, maar Sammy Bossut veroverde na 7 wedstrijden toch weer zijn basisplaats. De laatste competitiewedstrijd van Bostyn dateert van 27 december.

clock 19:54 Zulte Waregem wint graag op Sclessin. Als we de geschiedenis volgen zou Zulte Waregem wel eens kunnen verrassen op Sclessin. Sinds 2006 won het maar liefst 7 van de 20 keer bij Standard, 4 keer sleepte het een gelijkspel uit de brand. Ook vorig seizoen ging het winnen in de hel, Gano scoorde toen het enige doelpunt. Dat moet de ploeg in nood toch een beetje vertrouwen schenken. vooraf, 19 uur 54. statistics

clock 19:49 vooraf, 19 uur 49. Bostyn in doel bij Zulte Waregem. Interim-coach D'Hollander voert niet al te veel wissels door, al valt één keuze wel op: Bossut staat niet in doel, wel Bostyn. Verder is Ciranni geblesseerd, Ndour zal hem vervangen en verder kiest de coach voor iets meer ervaring op het middenveld met Sissako in de plaats van Rommens.

clock 19:47 vooraf, 19 uur 47. Geen wissels bij Standard. Ondanks de 2-0-nederlaag tegen Club Brugge grijpt coach Ronny Deila niet in. Hij behoudt het vertrouwen in zijn gebruikelijke basis-11: Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Fossey, Donnum, Cimirot, Alzate, Balikwisha, Zinckernagel en Ohio

clock 14:50 vooraf, 14 uur 50. Standard kent hoogtes en laagtes, maar als ze goed zijn, zijn ze bij momenten indrukwekkend. Ze zullen ongetwijfeld heel sterk starten, aan ons om overeind te blijven. Interim-coach Frederik D'Hollander (Zulte Waregem).

clock 14:49 vooraf, 14 uur 49. We hebben hard gewerkt deze week. Ik heb veel tijd gestopt in gesprekken met spelers. Het is te kort dag om grote wijzigingen door te voeren, maar toch zijn er sommige tactische aanpassingen. Interim-coach Frederik D'Hollander (Zulte Waregem).

clock 14:44 vooraf, 14 uur 44. Het enige wat voor mij telt, is het duel van vandaag. We zullen er alles aan doen om te winnen, dat moet altijd het startpunt zijn voor ons. Zeker met nog slechts 5 duels op het programma. We moeten geloven in ons eigen kunnen, want alles is mogelijk. Interim-coach Frederik D'Hollander (Zulte Waregem).