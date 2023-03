LIVE: Gretige openingsfase Club tenietgedaan door KV Kortrijk, wie scoort eerst?

clock 27' eerste helft, minuut 27. Club Brugge voetbalt in balbezit veel te pover. . Tom Boudeweel op Radio 1. Club Brugge voetbalt in balbezit veel te pover. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 23' eerste helft, minuut 23. Meijer pakt bijna zijn cadeau uit. Daar was bijna Meijers verjaardagsgeschenk! Lang geeft goed in één tijd mee met zijn landgenoot. Maar Vandenberghe komt tot op de centimeter goed uit en pakt de bal uit zijn voeten. . Meijer pakt bijna zijn cadeau uit Daar was bijna Meijers verjaardagsgeschenk! Lang geeft goed in één tijd mee met zijn landgenoot. Maar Vandenberghe komt tot op de centimeter goed uit en pakt de bal uit zijn voeten.

clock 23' Het valt op dat vooral de spelers van Club wegglijden:. eerste helft, minuut 23. Het valt op dat vooral de spelers van Club wegglijden:

clock 21' eerste helft, minuut 21. Opnieuw is er wegglijden van een Club-speler, deze keer Buchanan. Wasinski vindt dan gemakkelijk Avenatti. Hij schiet nog eens, afgeblokt en in hoekschop. . Opnieuw is er wegglijden van een Club-speler, deze keer Buchanan. Wasinski vindt dan gemakkelijk Avenatti. Hij schiet nog eens, afgeblokt en in hoekschop.

clock 20' eerste helft, minuut 20. De ene glijpartij na de andere bij Club Brugge. Nu is het Odoi die gaat slieren. Avenatti krijgt daardoor opnieuw een schietkans. Het resulteert in een matig trainingsballetje voor Mignolet. . De ene glijpartij na de andere bij Club Brugge. Nu is het Odoi die gaat slieren. Avenatti krijgt daardoor opnieuw een schietkans. Het resulteert in een matig trainingsballetje voor Mignolet.

clock 17' eerste helft, minuut 17. De gretige openingsfase van Club Brugge is helemaal verdwenen. Kortrijk is beter in de wedstrijd gekomen, omdat Club niet meer zo hoog druk komt zetten. . Tom Boudeweel, op Radio 1. De gretige openingsfase van Club Brugge is helemaal verdwenen. Kortrijk is beter in de wedstrijd gekomen, omdat Club niet meer zo hoog druk komt zetten. Tom Boudeweel, op Radio 1

clock 12' Meijer blaast 20 kaarsjes uit. Björn Meijer viert vandaag zijn 20e verjaardag. Vorige zondag scoorde de linkerflankspeler van Club zijn derde competitiegoal, met een knappe rechtstreekse vrije trap. Bij blauw-zwart ongetwijfeld één van de mannen in vorm. Kan hij zichzelf een cadeautje schenken vandaag? . eerste helft, minuut 12. birthday Meijer blaast 20 kaarsjes uit Björn Meijer viert vandaag zijn 20e verjaardag. Vorige zondag scoorde de linkerflankspeler van Club zijn derde competitiegoal, met een knappe rechtstreekse vrije trap. Bij blauw-zwart ongetwijfeld één van de mannen in vorm. Kan hij zichzelf een cadeautje schenken vandaag?

clock 9' eerste helft, minuut 9. Meijer glijdt weg, Kortrijk zet een aanval op. Bruno ontsnapt aan de buitenspelval en gaat zijn kans! Brugge moet wegwerken. . Meijer glijdt weg, Kortrijk zet een aanval op. Bruno ontsnapt aan de buitenspelval en gaat zijn kans! Brugge moet wegwerken.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Ook Kortrijk met een 1e poging. Felipe Avenatti probeert in de draai Simon Mignolet te verschalken. De doelman van Club moet enkele passen opzij zetten, maar laat zich niet verrassen. . Ook Kortrijk met een 1e poging Felipe Avenatti probeert in de draai Simon Mignolet te verschalken. De doelman van Club moet enkele passen opzij zetten, maar laat zich niet verrassen.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Rits haalt uit! KV Kortrijk heeft het niet in de hand. Rits kan bijna van slordig uitverdedigen van de thuisploeg profiteren, maar zijn schot is niet goed afgericht. . Rits haalt uit! KV Kortrijk heeft het niet in de hand. Rits kan bijna van slordig uitverdedigen van de thuisploeg profiteren, maar zijn schot is niet goed afgericht.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Daar is Club opnieuw! Buchanan wordt goed de diepte ingestuurd, hij gaat vlotjes voorbij Wasinski en zoekt de verste hoek. Maar een Kortrijkzaan kopt de bal in hoekschop. . Daar is Club opnieuw! Buchanan wordt goed de diepte ingestuurd, hij gaat vlotjes voorbij Wasinski en zoekt de verste hoek. Maar een Kortrijkzaan kopt de bal in hoekschop.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Club Brugge is meteen heel gretig begonnen! Tom Boudeweel op Radio 1. Club Brugge is meteen heel gretig begonnen! Tom Boudeweel op Radio 1

clock 3' eerste helft, minuut 3. Club dreigt meteen. De eerste hoekschop levert meteen gevaar op. De bal blijft even hangen in de kleine rechthoek, Sylla gooit zich richting de bal, maar gaat met zijn hoofd door op Vandenberghe, de doelman van Kortrijk. . Club dreigt meteen De eerste hoekschop levert meteen gevaar op. De bal blijft even hangen in de kleine rechthoek, Sylla gooit zich richting de bal, maar gaat met zijn hoofd door op Vandenberghe, de doelman van Kortrijk.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Bram Van Driessche is de scheidsrechter deze middag. Hij fluit de wedstrijd op gang. Ferran Jutgla tikt als eerste de bal aan. . Aftrap! Bram Van Driessche is de scheidsrechter deze middag. Hij fluit de wedstrijd op gang. Ferran Jutgla tikt als eerste de bal aan.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 15:56 vooraf, 15 uur 56.

clock 15:53 vooraf, 15 uur 53. Wat beide supportersgroepen gemeen hebben is hun liefde voor Gerry & The Pacemakers voor de aftrap. Net zoals op Olympia horen we in het Guldensporenstadion "You'll Never Walk Alone", luid meegezongen door de fans in rood en wit én blauw en zwart. . Wat beide supportersgroepen gemeen hebben is hun liefde voor Gerry & The Pacemakers voor de aftrap. Net zoals op Olympia horen we in het Guldensporenstadion "You'll Never Walk Alone", luid meegezongen door de fans in rood en wit én blauw en zwart.

clock 15:45 vooraf, 15 uur 45.

clock 15:30 vooraf, 15 uur 30. Al vanaf ik hier ben, moeten we punten pakken. Dat ben ik al gewoon. Vandaag moeten we met vertrouwen spelen en hen proberen terug te drukken op hun eigen helft. Onze ploeg zit aan 90 procent, de laatste 10 procent die we nog missen is winnen in de duels en de overtuiging dat we kunnen scoren. Dat is wat ik nog miste de voorbije wedstrijden. . Bernd Storck, trainer KV Kortrijk. Al vanaf ik hier ben, moeten we punten pakken. Dat ben ik al gewoon. Vandaag moeten we met vertrouwen spelen en hen proberen terug te drukken op hun eigen helft. Onze ploeg zit aan 90 procent, de laatste 10 procent die we nog missen is winnen in de duels en de overtuiging dat we kunnen scoren. Dat is wat ik nog miste de voorbije wedstrijden. Bernd Storck, trainer KV Kortrijk