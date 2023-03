LIVE: Club mist de kansen op de gelijkmaker en gaat met 1-0-achterstand de rust in

clock 62' Jutgla tegen de grond. De Catalaan is blijven liggen na een contact met de arm van Watanabe. De beweging was onbewust en dus geen fout volgens Van Driessche. . tweede helft, minuut 62. injury Jutgla tegen de grond De Catalaan is blijven liggen na een contact met de arm van Watanabe. De beweging was onbewust en dus geen fout volgens Van Driessche.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij KV Kortrijk, Billel Messaoudi erin, Kristof D'Haene eruit wissel substitution out Kristof D'Haene substitution in Billel Messaoudi

clock 57' tweede helft, minuut 57. Daar is de eerste wissel en het is niet aan de kant van Club. Storck haalt D'Haene naar de kant voor Messaoudi. . Daar is de eerste wissel en het is niet aan de kant van Club. Storck haalt D'Haene naar de kant voor Messaoudi.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Eindelijk eens dreiging: Nielsen zet zich door en zoekt Jutgla. Maar de Catalaanse spits is niet de kwieke zelve van in het begin van het seizoen en laat zich snel aftroeven door Silva. . Eindelijk eens dreiging: Nielsen zet zich door en zoekt Jutgla. Maar de Catalaanse spits is niet de kwieke zelve van in het begin van het seizoen en laat zich snel aftroeven door Silva.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Het niveau is redelijk dramatisch. Club Brugge heeft nog geen enkele kans gekregen. Ik heb niet de indruk dat ze willen winnen vanavond. Er zit geen druk op, geen tempo aan de bal in en er is geen grinta. . Tom Boudeweel op Radio 1. Het niveau is redelijk dramatisch. Club Brugge heeft nog geen enkele kans gekregen. Ik heb niet de indruk dat ze willen winnen vanavond. Er zit geen druk op, geen tempo aan de bal in en er is geen grinta. Tom Boudeweel op Radio 1

clock 51' tweede helft, minuut 51. Het is ondertussen behoorlijk aan het regenen en dat kan de grasmat nog slechter bespeelbaar maken. Wie zet het best zijn voet in de glibber? . Het is ondertussen behoorlijk aan het regenen en dat kan de grasmat nog slechter bespeelbaar maken. Wie zet het best zijn voet in de glibber?

clock 47' tweede helft, minuut 47. How low can you go? Noa Lang maakt nogal een diepe spagaat. Al is het niet zo sierlijk als in de danswereld. Het ziet er eerder pijnlijk uit voor de Nederlander. Toch staat hij snel terug recht. . How low can you go? Noa Lang maakt nogal een diepe spagaat. Al is het niet zo sierlijk als in de danswereld. Het ziet er eerder pijnlijk uit voor de Nederlander. Toch staat hij snel terug recht.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Start van de 2e helft. Het was nog even wachten op Bernd Storck, die waarschijnlijk nog even naar het toilet moest. Als laatste komt hij uit de catacomben en sprint hij naar de bank. Daarna fluit Van Driessche de tweede helft op gang. Kan Club de scheve situatie ombuigen of doet KVK een goede zaak in de degradatiestrijd? . Start van de 2e helft Het was nog even wachten op Bernd Storck, die waarschijnlijk nog even naar het toilet moest. Als laatste komt hij uit de catacomben en sprint hij naar de bank. Daarna fluit Van Driessche de tweede helft op gang. Kan Club de scheve situatie ombuigen of doet KVK een goede zaak in de degradatiestrijd?

clock 45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

clock 16:51 rust, 16 uur 51.

clock 16:49 rust, 16 uur 49. Einde eerste helft: 1-0. KV Kortrijk staat bij de rust op voorsprong, Club Brugge moet de kleedkamers in met een achterstand. Het is de harde werkelijkheid voor de bezoekers. Kadri verzilverde een betere periode van Kortrijk, Buchanan en Vanaken misten onbegrijpelijk dé kansen op de gelijkmaker. . Einde eerste helft: 1-0 KV Kortrijk staat bij de rust op voorsprong, Club Brugge moet de kleedkamers in met een achterstand. Het is de harde werkelijkheid voor de bezoekers. Kadri verzilverde een betere periode van Kortrijk, Buchanan en Vanaken misten onbegrijpelijk dé kansen op de gelijkmaker.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45. Ook Vanaken mist de gelijkmaker. Meijer geeft een perfecte 45'er, zoals dat heet in het vakjargon, Vanaken hoeft de bal enkel binnen te tikken met de zijkant van de voet. Hij doet alles goed, maar op de één of andere manier raakt hij de bal toch verkeerd. Iets wat de kapitein van Club Brugge normaal nooit mist. . Ook Vanaken mist de gelijkmaker Meijer geeft een perfecte 45'er, zoals dat heet in het vakjargon, Vanaken hoeft de bal enkel binnen te tikken met de zijkant van de voet. Hij doet alles goed, maar op de één of andere manier raakt hij de bal toch verkeerd. Iets wat de kapitein van Club Brugge normaal nooit mist.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Van der Poel wint Milaan-Sanremo. Voor de geïnteresseerden: Mathieu Van der Poel heeft zonet op prachtige wijze Milaan-Sanremo gewonnen. Wout van Aert werd derde. . Van der Poel wint Milaan-Sanremo Voor de geïnteresseerden: Mathieu Van der Poel heeft zonet op prachtige wijze Milaan-Sanremo gewonnen. Wout van Aert werd derde.

clock 39' eerste helft, minuut 39. De eerste gele kaart is ook een feit. Buchanan breekt uit, Avenatti haakt de Canadees neer. . De eerste gele kaart is ook een feit. Buchanan breekt uit, Avenatti haakt de Canadees neer.

clock 39' Gele kaart voor Felipe Avenatti van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 39 yellow card Felipe Avenatti KV Kortrijk

clock 36' eerste helft, minuut 36. De bal blijft hangen na een hoekschop. Uiteindelijk is het Odoi die kan trappen. Zijn poging gaat naast. . De bal blijft hangen na een hoekschop. Uiteindelijk is het Odoi die kan trappen. Zijn poging gaat naast.

clock 34' eerste helft, minuut 34.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Buchanan mist kans op 1-1! Geen snelle gelijkmaker. Lang zet Buchanan met een knappe tik op weg naar Vandenberghe. Buchanan moet scoren, maar stuit op de doelman. . Buchanan mist kans op 1-1! Geen snelle gelijkmaker. Lang zet Buchanan met een knappe tik op weg naar Vandenberghe. Buchanan moet scoren, maar stuit op de doelman.