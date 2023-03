LIVE: Paintsil wist goal van Ueda uit, lijdt leider Genk opnieuw puntenverlies?

tweede helft, minuut 47. Cercle kan meteen in de tegenaanval gaan. Die wordt echter gestopt. Niet door een Genk-speler, wel door de scheidsrechter. Lardot raakte de bal even aan en blaast de fase af. .

clock 21:38

rust, 21 uur 38. RUST: Cercle verdiend op voorsprong. Cercle Brugge kwam na 40 minuten op voorsprong na een snelle counter. Ueda bleef koel voor doel en duwde de bal langs Vandevoort. Die voorsprong is zeker niet gevleid te noemen. De thuisploeg gaf in de 1e helft weinig kansen weg en was zelf de meest dreigende ploeg. Ueada had na een halfuur zelfs al eens het kader geraakt. Genk zette daar vrij weinig tegenover. De Limburgers leden te veel balverlies en konden zo nooit het tempo opdrijven. Benieuwd of ze in de 2e helft wel hun niveau halen. .