LIVE (20.45 uur): Spoelen Genk-spelers Trésor en Heynen niet-selectie Rode Duivels door tegen Cercle Brugge?

De kapitein staat al voor de 250e keer op het veld bij Genk. Daarmee komt hij op de 3e plaats in de lijst van meest gespeelde wedstrijden voor de Limburgers.

Slechts 1 noodgedwongen wissel bij de leider: Sadick start in de verdediging, hij vervangt de geel geschorste Carlos Cuesta.

clock 19:54

vooraf, 19 uur 54. Opstelling Cercle Brugge:. Geen Denkey bij de thuisploeg, de spits is geschorst. Ook Charles Vanhoutte is er niet bij, hij start op de bank. Wel in de basis: Van der Bruggen en Gboho. .