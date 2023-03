Geen spoor van geblesseerden Alderweireld en Janssen, Kerk depanneert in spits bij Antwerp

clock 12:59 vooraf, 12 uur 59. Zet Antwerp ongeslagen reeks voort? Terwijl leider Racing Genk de puntenverliezen opstapelt, heeft Antwerp de laatste weken net de goede vorm te pakken. Sinds de nederlaag bij Union twee maanden geleden is the Great Old al negen competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Met zes overwinningen en drie gelijke spelen is Antwerp tot op acht punten genaderd van Racing Genk, dat afgelopen vrijdag tegen Cercle Brugge bleef steken op een gelijkspel. Antwerp kan zo op vijf punten van de leider komen en weer over Union springen. De vicekampioen speelt vanavond nog tegen KV Mechelen. . Zet Antwerp ongeslagen reeks voort? Terwijl leider Racing Genk de puntenverliezen opstapelt, heeft Antwerp de laatste weken net de goede vorm te pakken. Sinds de nederlaag bij Union twee maanden geleden is the Great Old al negen competitiewedstrijden op rij ongeslagen.

clock 12:54 vooraf, 12 uur 54. Drie wissels bij Charleroi. Bij Charleroi zien we drie wissels t.o.v. de basiself van vorige week. Van Cleemput, Nkuba en Heymans worden vervangen door Andreou, Tchatchoua en Hosseinzadeh. . Drie wissels bij Charleroi Bij Charleroi zien we drie wissels t.o.v. de basiself van vorige week. Van Cleemput, Nkuba en Heymans worden vervangen door Andreou, Tchatchoua en Hosseinzadeh.

clock 12:37 De keuze van Felice Mazzu:. vooraf, 12 uur 37. De keuze van Felice Mazzu:

clock 12:22 vooraf, 12 uur 22. Nog geen Alderweireld bij Antwerp. "Het herstel verloopt goed", zei Van Bommel nog over Toby Alderweireld, maar de kapitein van Antwerp zit nog niet op de bank vanmiddag. Ook de geblesseerde Janssen is daar niet te zien. In de basis wel weer plek voor Kerk, die moet depanneren in de spits. Hij wordt ondersteund door een middenveld waarin Balikwisha zijn plek inneemt. Achteraan komt Bataille in de ploeg voor Avila. . Nog geen Alderweireld bij Antwerp "Het herstel verloopt goed", zei Van Bommel nog over Toby Alderweireld, maar de kapitein van Antwerp zit nog niet op de bank vanmiddag. Ook de geblesseerde Janssen is daar niet te zien.

In de basis wel weer plek voor Kerk, die moet depanneren in de spits. Hij wordt ondersteund door een middenveld waarin Balikwisha zijn plek inneemt. Achteraan komt Bataille in de ploeg voor Avila.

clock 12:20 De 11 van Antwerp:. vooraf, 12 uur 20. De 11 van Antwerp:

clock 10:33 vooraf, 10 uur 33. Antwerp in hoogvorm. Antwerp heeft de goede vorm weer helemaal te pakken. Het plaatste zich de afgelopen weken niet alleen voor de bekerfinale, maar pakte in de competitie ook nog eens 13 op 15. Een uitstekende zaak voor The Great Old in de laatste rechte lijn richting Play-offs. . Antwerp in hoogvorm Antwerp heeft de goede vorm weer helemaal te pakken. Het plaatste zich de afgelopen weken niet alleen voor de bekerfinale, maar pakte in de competitie ook nog eens 13 op 15. Een uitstekende zaak voor The Great Old in de laatste rechte lijn richting Play-offs.

clock 10:27 vooraf, 10 uur 27. Toby Alderweireld herstelt goed en werkt ongelooflijk hard, maar is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Charleroi. Mark van Bommel. Toby Alderweireld herstelt goed en werkt ongelooflijk hard, maar is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Charleroi. Mark van Bommel

clock 10:23 vooraf, 10 uur 23. Wangedrag in Charleroi bij nederlaag. Een vroege tegengoal, Leuvens tijdrekken en (nieuw) wangedrag van enkele thuisfans. Dat is het verhaal van Charleroi-OHL. . Wangedrag in Charleroi bij nederlaag Een vroege tegengoal, Leuvens tijdrekken en (nieuw) wangedrag van enkele thuisfans. Dat is het verhaal van Charleroi-OHL.

clock 10:21 vooraf, 10 uur 21. Antwerp vlot voorbij Seraing. Rode lantaarn Seraing kon Antwerp niet in verlegenheid brengen op speeldag 29. Met twee vroege goals van Nederlandse makelij stak Antwerp de 3 punten op zak in Luik. Van Bommel en co mogen zich stilaan opmaken voor de Champions' Play-off. . Antwerp vlot voorbij Seraing Rode lantaarn Seraing kon Antwerp niet in verlegenheid brengen op speeldag 29. Met twee vroege goals van Nederlandse makelij stak Antwerp de 3 punten op zak in Luik. Van Bommel en co mogen zich stilaan opmaken voor de Champions' Play-off.

clock 10:21 - Vooraf Vooraf, 10 uur 21

clock Opstelling Antwerp. Jean Butez, Ritchie De Laet, Zeno Van Den Bosch, William Pacho, Jelle Bataille, Mandela Keita, Arthur Vermeeren, Jurgen Ekkelenkamp, Arbnor Muja, Gyrano Kerk, Michel Ange Balikwisha Opstelling Antwerp Jean Butez, Ritchie De Laet, Zeno Van Den Bosch, William Pacho, Jelle Bataille, Mandela Keita, Arthur Vermeeren, Jurgen Ekkelenkamp, Arbnor Muja, Gyrano Kerk, Michel Ange Balikwisha

clock Opstelling Charleroi. Hervé Koffi, Stefan Knezevic, Stelios Andreou, Damien Marcq, Isaac Mbenza, Jackson Tchatchoua, Adem Zorgane, Marco Ilaimaharitra, Amirhossein Hosseinzadeh, Vakoun Issouf Bayo, Youssouph Badji Opstelling Charleroi Hervé Koffi, Stefan Knezevic, Stelios Andreou, Damien Marcq, Isaac Mbenza, Jackson Tchatchoua, Adem Zorgane, Marco Ilaimaharitra, Amirhossein Hosseinzadeh, Vakoun Issouf Bayo, Youssouph Badji