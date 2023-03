Springt Antwerp naar de tweede plek tegen rode lantaarn Seraing?

clock 19:03

vooraf, 19 uur 03. Zet Antwerp de concurrentie onder druk? Van de top 4 heeft Antwerp dit weekend de op papier makkelijkste opdracht. Terwijl Club Brugge morgen tegen Standard knokt voor zijn plek in de Champions' Play-offs en Union naar leider Racing Genk trekt, moet The Great Old het vanavond opnemen tegen rode lantaarn Seraing. Met een overwinning springt Antwerp voorlopig over Union naar de tweede plek, op 7 punten van leider Genk. .