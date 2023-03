LIVE: Rampzalige start voor tienkoppig Seraing, Antwerp in een zetel

eerste helft, minuut 33. Marius schittert even. Knappe actie van Marius, die zich door de Antwerp-defensie dribbelt en dan van buiten de zestien uithaalt. Hij slaagt er evenwel niet in om zijn schot te kadreren. .

clock 19'

eerste helft, minuut 19. Antwerp stoomt door. Is Seraing op weg naar een afstraffing? Muja kan zich doorzetten in de zestien en legt de bal goed achteruit naar Janssen. Die mikt de 0-2 in één tijd in de verste hoek. .