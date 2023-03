KV Mechelen op zoek naar eerherstel tegen STVV na Antwerpse pandoering

Steven Defour was allesbehalve tevreden over de prestatie van zijn team en verwacht vandaag dus een reactie. Recht de thuisploeg vandaag de rug?

vooraf, 12 uur 18. Wake-up call voor KV Mechelen. KV Mechelen beleefde vorige week beide extremen binnen het voetbal. Terwijl Malinois zich op dinsdag eerst nog verzekerde van de bekerfinale tegen Antwerp, kregen ze op zondag een 5-0-nederlaag aangesmeerd door hun bekerfinaal. Steven Defour was allesbehalve tevreden over de prestatie van zijn team en verwacht vandaag dus een reactie. Recht de thuisploeg vandaag de rug? .

clock 12:15

vooraf, 12 uur 15. STVV met top 8 in het vizier. Met een achterstand van 4 punten op Cercle Brugge doet ook Sint-Truiden nog mee voor een plaatsje in de top 8. De Kanaries hielden Racing Genk in de Limburgse derby knap op een 2-2-gelijkspel, maar winnen maar beter vandaag om de voeling met de Europe Play-offs te behouden. .