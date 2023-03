Hairemans schenkt KV Mechelen vanop de stip gevleide zege tegen STVV

KV Mechelen - STVV in een notendop:

VAR en Hairemans maken het verschil

KV Mechelen had wat goed te maken na de stevige 5-0-pandoering tegen Antwerp en nam meteen het initiatief. Lavalée en Ngoy kregen al vroeg een kopbalkans, maar de afwerking was niet secuur genoeg.



STVV hield makkelijk gelijke tred met de thuisploeg. Pas rond het halfuur was het even opletten voor de bezoekers toen Bates kon koppen op een corner van Hairemans, Schmidt bracht redding. Dichter bij een goal kwamen geen van beide ploegen in een bijzonder slappe eerste helft.



De tweede helft bood weinig beterschap, KV Mechelen bleef wel de meeste dadendrang tonen. Schmidt strekte zich goed op een vrije trap van Hairemans, liet zich niet verrassen op een afgeweken volley van Verstraete en ging ook goed plat op een lage schuiver van Storm.



STVV kon één keer gevaarlijk tegenprikken in de omschakeling. Op aangeven van Konaté kreeg Bruno uit het niks een dot van een kans, maar hij kreeg de bal niet voorbij Coucke.



De wedstrijd leek op een scoreloos gelijkspel af te stevenen toen in de slotfase de VAR plots ingreep. Niemand leek te weten waarover het ging, maar de beelden waren onverbiddelijk: Hara beroerde een kopbal van Da Cruz met zijn elleboog en dus ging de bal op de stip.



Hairemans nam zijn verantwoordelijkheid en zette de strafschop feilloos om. STVV kon geen vuist meer maken en verliest zo voor de vierde keer in vijf wedstrijden. KV Mechelen komt weer een stap dichter bij de definitieve redding.