LIVE: Geeft De Mil Club Brugge, met Spileers in de basis, een nieuw elan in de topper tegen Standard?

clock 13:22 vooraf, 13 uur 22. We zijn al een tijdje goed bezig, er was dus geen reden om te wijzigen. We zullen hard moeten werken en als een team spelen. Dan zullen we krijgen wat we verdienen. Ronny Deila. We zijn al een tijdje goed bezig, er was dus geen reden om te wijzigen. We zullen hard moeten werken en als een team spelen. Dan zullen we krijgen wat we verdienen. Ronny Deila

clock 13:15 vooraf, 13 uur 15. Spileers is de voorbije weken ongelofelijk goed bezig, hij heeft zoveel voetballend vermogen. Hij was sterk op training en in de wedstrijden in 1B en dan verdien je een kans. Rik De Mil. Spileers is de voorbije weken ongelofelijk goed bezig, hij heeft zoveel voetballend vermogen. Hij was sterk op training en in de wedstrijden in 1B en dan verdien je een kans. Rik De Mil

clock 13:07 vooraf, 13 uur 07.

clock 13:02 vooraf, 13 uur 02. Resterend programma. Club Brugge en Standard zullen wellicht ook na vandaag nog knokken voor een plek in de top vier en dus loont het de moeite om hun programma's eens naast elkaar te leggen. Standard speelt op de laatste vijf speeldagen nog thuis tegen Zulte Waregem, Racing Genk en Charleroi en moet nog naar KV Oostende en OH Leuven. Club wacht nog uitwedstrijden bij Kortrijk, KV Mechelen en Westerlo en speelt nog thuis tegen Seraing en Eupen.



Standard speelt op de laatste vijf speeldagen nog thuis tegen Zulte Waregem, Racing Genk en Charleroi en moet nog naar KV Oostende en OH Leuven. Club wacht nog uitwedstrijden bij Kortrijk, KV Mechelen en Westerlo en speelt nog thuis tegen Seraing en Eupen.

clock 12:50 vooraf, 12 uur 50. Club-fan Rik Verheye voor de match tegen Standard: "Het is do or die vandaag, denk ik". Club-fan Rik Verheye voor de match tegen Standard: "Het is do or die vandaag, denk ik"

clock 12:49 vooraf, 12 uur 49. 11 clean sheets voor Standard. Standard kan buigen op een stevige defensie. Dit seizoen kon het al 11 keer de nul houden, enkel Antwerp doet beter met 16 clean sheets. Bij Club Brugge staat de teller op 8. Qua tegendoelpunten houden Club en Standard elkaar in evenwicht. Club incasseerde er al 35, Standard 36. Ook qua gemaakte doelpunten zijn beide clubs aan elkaar gewaagd met 47 stuks voor Club en 46 voor Standard.



Qua tegendoelpunten houden Club en Standard elkaar in evenwicht. Club incasseerde er al 35, Standard 36. Ook qua gemaakte doelpunten zijn beide clubs aan elkaar gewaagd met 47 stuks voor Club en 46 voor Standard.

clock 12:43 vooraf, 12 uur 43. Ploeg in vorm vs. ploeg uit vorm. Terwijl Club Brugge in een diep dal zit, gaat het Standard voor de wind. Na een knappe 7 op 9 staat de Luikse trots op een zucht van de Champions' Play-offs. Vorige week boekte het nog een overtuigende 2-0-overwinning tegen Westerlo. Het contrast met Club Brugge kan niet groter zijn. Dat leek zich herpakt te hebben met de overwinning tegen AA Gent, maar ging op de vorige speeldag weer kansloos onderuit tegen KV Oostende. Daar kwam afgelopen dinsdag tegen Benfica nog een pijnlijke afgang in de Champions League bovenop.



Het contrast met Club Brugge kan niet groter zijn. Dat leek zich herpakt te hebben met de overwinning tegen AA Gent, maar ging op de vorige speeldag weer kansloos onderuit tegen KV Oostende. Daar kwam afgelopen dinsdag tegen Benfica nog een pijnlijke afgang in de Champions League bovenop.

clock 12:41 vooraf, 12 uur 41. Slechts één thuisnederlaag. Club Brugge leed dit seizoen al zes competitienederlagen, maar het merendeel daarvan gebeurde buitenshuis. Op eigen veld ging het enkel tegen Westerlo de boot in. . Slechts één thuisnederlaag Club Brugge leed dit seizoen al zes competitienederlagen, maar het merendeel daarvan gebeurde buitenshuis. Op eigen veld ging het enkel tegen Westerlo de boot in.

clock 12:37 vooraf, 12 uur 37.

clock 12:33 vooraf, 12 uur 33. Standard kan rekenen op Bodart. Ronny Deila kiest voor exact dezelfde 11 namen die aan de wedstrijd tegen Westerlo begonnen (2-0-winst). Voorin vinden we dus opnieuw het trio Ohio, Balikwisha en Zinckernagel terug. Opvallend: Arnaud Bodart pakte op de vorige speeldag in het slot nog rood, maar staat vandaag toch tussen de palen. De doelman kreeg na hoger beroep namelijk één speeldag schorsing met uitstel. . Standard kan rekenen op Bodart Ronny Deila kiest voor exact dezelfde 11 namen die aan de wedstrijd tegen Westerlo begonnen (2-0-winst). Voorin vinden we dus opnieuw het trio Ohio, Balikwisha en Zinckernagel terug. Opvallend: Arnaud Bodart pakte op de vorige speeldag in het slot nog rood, maar staat vandaag toch tussen de palen. De doelman kreeg na hoger beroep namelijk één speeldag schorsing met uitstel.



clock 12:31 De basisploeg van Standard. vooraf, 12 uur 31. De basisploeg van Standard.

clock 12:20 vooraf, 12 uur 20. De Mil kiest voor 18-jarige Spileers. Rik De Mil kiest dan toch voor een verrassing van formaat in zijn basiself. De interim-coach kiest voor de jonge Jorne Spileers in de defensie. Hij komt in de plaats van de geelgeschorste Brandon Mechele. Het Brugse jeugdproduct kwam dit seizoen nog maar 3 keer in actie voor de hoofdmacht van Club Brugge. In de competitie kreeg hij eerder al een basisplaats tegen Westerlo en KV Mechelen. Tegen Atletico Madrid mocht hij dan weer 2 minuten invallen in de Champions League. Ook Onyedika verhuist uit de basiself en wordt vervangen door Mats Rits. . De Mil kiest voor 18-jarige Spileers Rik De Mil kiest dan toch voor een verrassing van formaat in zijn basiself. De interim-coach kiest voor de jonge Jorne Spileers in de defensie. Hij komt in de plaats van de geelgeschorste Brandon Mechele. Het Brugse jeugdproduct kwam dit seizoen nog maar 3 keer in actie voor de hoofdmacht van Club Brugge. In de competitie kreeg hij eerder al een basisplaats tegen Westerlo en KV Mechelen. Tegen Atletico Madrid mocht hij dan weer 2 minuten invallen in de Champions League. Ook Onyedika verhuist uit de basiself en wordt vervangen door Mats Rits.

clock 12:17 De 11 van Rik De Mil. vooraf, 12 uur 17. De 11 van Rik De Mil.

clock 11:58 vooraf, 11 uur 58.

clock 10:41 Onineembare vestiging. Club Brugge is thuis maar liefst 13 wedstrijden ongeslagen tegen Standard. De laatste keer dat de Rouches konden winnen op Jan Breydel dateert van april 2013. . vooraf, 10 uur 41. statistics Onineembare vestiging Club Brugge is thuis maar liefst 13 wedstrijden ongeslagen tegen Standard. De laatste keer dat de Rouches konden winnen op Jan Breydel dateert van april 2013.

clock 10:24 vooraf, 10 uur 24. Oplapwerk voor Rik De Mil. Na het ontslag van Scott Parker krijgt assistent Rik De Mil (even?) de sleutel van de Brugse A-kern in handen. Met de topper tegen Standard staat de Belgische coach meteen voor een levensbelangrijke opdracht. Hij is dan ook vastberaden om meteen goed voor de dag te komen met zijn team. "Ik wil duidelijkheid brengen om mijn spelers opnieuw te laten doen wat ze al lang willen: schitteren op het veld", vertelde De Mil op zijn persconferentie deze week.



"Ik wil duidelijkheid brengen om mijn spelers opnieuw te laten doen wat ze al lang willen: schitteren op het veld", vertelde De Mil op zijn persconferentie deze week.

clock 10:24 vooraf, 10 uur 24.

clock 10:20 vooraf, 10 uur 20. Heenmatch: Standard stopt Brugse zegereeks. De heenmatch zal bij veel Standard-fans nog in het geheugen gegrift staan. Na de Europese stunt tegen Porto trekt Club Brugge op 18 september naar Sclessin. Onder leiding van uitblinker Zinckernagel draait Standard de bezoekers een 3-0 om de oren. Meteen het einde van een reeks van 5 zeges op rij van Club Brugge. . Heenmatch: Standard stopt Brugse zegereeks De heenmatch zal bij veel Standard-fans nog in het geheugen gegrift staan. Na de Europese stunt tegen Porto trekt Club Brugge op 18 september naar Sclessin. Onder leiding van uitblinker Zinckernagel draait Standard de bezoekers een 3-0 om de oren. Meteen het einde van een reeks van 5 zeges op rij van Club Brugge.

clock 10:19 vooraf, 10 uur 19. Jupiler Pro League Sclessin kolkt als vanouds! Machteloos Club Brugge incasseert drie goals