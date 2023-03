OHL gaat met de zege lopen in Charleroi, match ontsierd (en gestaakt) door wangedrag thuisfans

Felice Mazzu (Charleroi): "Ik heb mijn spelers gefelciteerd voor de goesting waarmee ze speelden, en het pad dat ze ze afgelegd hebben. Leuven brak ons spel goed met hun keeper. Op het einde vond ik de vijf minuten extra te weinig. Als je tegen Club Brugge speelt, zijn het er elf, denk ik. Maar goed, het zijn niet de scheidsrechterlijke beslissingen die ons de kansen doen missen."

Casper De Norre (OH Leuven): "Zo'n overwinning smaakt het zoetste, ook omdat je er het hardst voor hebt moeten vechten. Het is misschien ook de minst verdiende van het seizoen, maar het is ook al omgekeerd geweest. Na zo'n moeilijke periode is dit heel fijn."

Damien Marcq (Charleroi: "Frustrerende match. We beginnen sterk, maar slikken dan de goal. Ik heb mijn ploeg niets te verwijten. Met vijf wedstrijden te gaan is alles nog mogelijk ook. En de supporters, ja ze zijn er steeds, misschien soms te fel, maar dat is ook hun kracht. We gaan voor hen tot de laatste match alles geven. Ze verdienen het."