Mazzu wil Charleroi naar top 8 loodsen tegen OHL: "We mogen niets laten liggen"

vooraf, 08 uur 04. We moeten blijven resultaten boeken zoals we de voorbije weken hebben gedaan. We mogen niets laten liggen als we de top 8 willen halen. Felice Mazzu, coach Charleroi.

vooraf, 08 uur . OHL wil goede lijn doortrekken. Na enkele moeilijke weken kon OHL vorige week nog eens vertrouwen opdoen met een 4-2-overwinning tegen Zulte Waregem. "Dat deed veel deugd", geeft coach Marc Brys toe. "Eindelijk kregen we nog eens wat we verdienden." OHL hoopt daar een vervolg aan te kunnen breien tegen Charleroi. “Charleroi is de laatste weken goed bezig. Ze zitten in een goede flow, maar we gaan er alles aan doen om het goede gevoel van vorige week door te trekken naar vrijdag en een goed figuur te slaan op Charleroi”, aldus Brys. OHL moet het wel zonder Siebe Schrijvers en Nachon Nsingi stellen, die nu al een 5e en 6e bed bezetten in de ziekenboeg. .