LIVE: Supporters Charleroi ontsieren duel tegen OH Leuven: scheidsrechter stuurt spelers naar binnen

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Charleroi zoekt doelpunt. De klok in Charleroi is blijven stilstaan, maar dat is niet overal zo. We houden het voor u bij. Charleroi komt voor de derde keer vandaag met vuur in de buik de kleedkamer uit. Een belegering van het Leuvense doel.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Cojocaru moet opnieuw naar de kant met Charleroi-supporters. Liever hij dan wij.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Nieuw begin. Aha! Spelers van Charleroi komen als eerste weer het veld op. We gaan opnieuw voetballen.



clock 90+1' tweede helft, minuut 91. De afgevaardigden van de Voetbalbond, de twee ploegen, de politie en de ref vergaderen over het vervolg van de wedstrijd. Dit duurt langer dan normaal.

clock 88' tweede helft, minuut 88. We laten ons vertellen dat het koud is in Charleroi. De fans van OH Leuven springen van links naar rechts om het dan maar wat warm te krijgen. De match zal wel hervat worden, maar wanneer? Dit duurt nu bijna tien minuten.

clock 85' tweede helft, minuut 85. Rust op het Stade du Pays. Bayat staat in de catacomben klaar met zijn gsm om Van Driessche op zijn ongelijk te wijzen. Deze keer heeft de chef van Charleroi wel ongelijk. De vijf minuten zijn bijna om.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Charleroi, Jackson Tchatchoua erin, Stefan Knezevic eruit wissel substitution out Stefan Knezevic substitution in Jackson Tchatchoua

clock 80' tweede helft, minuut 80. interruption Afkoelen. Van Driessche stuurt de spelers naar binnen. Op de dag van de zitting over die beruchte vorige keer, tegen KV Mechelen, laten de supporters zich weer van hun slechtste kant zien. Frustratie, ja, munten en aanstekers naar de vijandelijke doelman, uiteraard nee.

clock 79' Gele kaart voor Valentin Cojocaru van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 79 yellow card Valentin Cojocaru OH Leuven

clock 77' tweede helft, minuut 77. Ai ai, de supporters van Charleroi tonen zich van hun minder slimme kant. Na een meer dan terechte gele kaart voor tijdrekken krijgt Cojocaru een bekertje naar de voeten, om dan (blijkbaar) een aansteker tegen het hoofd te krijgen. De fans van Charleroi spelen zo gewoon in de kaart van de doelman.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Bayo probeert het nog maar eens van ver, maar doet dat gewoon niet goed. Boze ploegmaats.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Afgeweken bal. Mbenza test zijn schot, en vindt het lichaam van Pletinckx. De bal krult voorbij de tweede paal. Ook op corner stuitert de bal net naast de paal van Cojocaru. Gaat het nog lukken voor Charleroi?

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij OH Leuven, Mario González erin, Nathan Opoku eruit wissel substitution out Nathan Opoku substitution in Mario González

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij OH Leuven, Thibault Vlietinck erin, Hamza Mendyl eruit wissel substitution out Hamza Mendyl substitution in Thibault Vlietinck

clock 74' tweede helft, minuut 74. Gonzalez is terug. "Pa-pa-pa Pistoleiro", klinkt het in het uitvak. Dat kan alleen maar betekenen dat de topschutter van OHL klaar staat om in te vallen, na enkele weken hamstringproblemen.

clock 72' tweede helft, minuut 72. Geen buitenspel. Daar is zo'n omschakeling, maar Van Driessche fluit hem te snel af. Mendyl stond buitenspel, maar de bal kwam van de voet van de tackelende Anderou. De Norre maakt zich boos

clock 70' tweede helft, minuut 70. Dat Charleroi slecht begint te voetballen, vindt OH Leuven alleen maar leuk. Zelf is het niet van plan om het spel vast te grijpen. Opschuiven wanneer het kan, en uitkijken voor omschakelingen.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Storm is gaan liggen. De bezoekers leiden nog steeds zonder dat te verdienen, maar de grote offensieve vorm van Charleroi is niet meer. Het spel ligt ook veel stil, daarvoor hebben we OHL wat te danken.

clock 65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Charleroi, Nikola Štulic erin, Youssouph Badji eruit wissel substitution out Youssouph Badji substitution in Nikola Štulic