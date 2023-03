LIVE: OH Leuven op voorsprong dankzij Tamari na stevige start Charleroi

Het weekend is geopend, de bal rolt in het Stade du Pays!

vooraf, 20 uur 26. Elke speler in de selectie heeft die verdiend met zijn kwaliteiten. Marc Brys over de blessures.

OH Leuven heeft een ziekenboeg om u tegen te zeggen. Nathaniel Opoku krijgt, door de blessures van Nsingi en Gonzalez, zijn eerste basisplaats in Leuvense loondienst. Centraal komt Sofiane Kiyine de eveneens geblesseerde Schrijvers vervangen. Jon Thorsteinsson mag opnieuw starten na zijn twee doelpunten tegen Zulte Waregem vorige week.

clock 08:04

vooraf, 08 uur 04. We moeten blijven resultaten boeken zoals we de voorbije weken hebben gedaan. We mogen niets laten liggen als we de top 8 willen halen. Felice Mazzu, coach Charleroi.