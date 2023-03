LIVE: Houdt Anderlecht zijn kansen op de top 8 gaaf tegen rechtstreekse concurrent Cercle Brugge?

Daarvoor heb je een gespierde nek nodig! Slimani kopt een hoekschop krachtig in doel, deze keer heeft Warleson geen schijn van een kans.

eerste helft, minuut 9. Slimani met de 1-0! Daarvoor heb je een gespierde nek nodig! Slimani kopt een hoekschop krachtig in doel, deze keer heeft Warleson geen schijn van een kans. .

eerste helft, minuut 6. Dit is alweer een match van de laatste kans voor Anderlecht. Er mag absoluut niet verloren worden. Bert Sterckx.

eerste helft, minuut 3. Cercle versiert een vroege hoekschop, maar daarna is het Anderlecht dat de wedstrijd probeert te oriënteren. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap! Neemt Anderlecht het gevoel van de bemoedigende Europese wedstrijd tegen Villarreal mee naar vanavond, of duwt het sterke Cercle Brugge paars-wit opnieuw in de put? .

vooraf, 19 uur 06. Er is niks om schrik van te hebben. We willen genieten van deze avond. Cercle-coach Miron Muslic.

clock 19:01

vooraf, 19 uur 01. We zitten in een goede periode. Onze prestatie deze week was een echte boost voor de hele ploeg. Anderlecht-coach Brian Riemer.