Union weet weer wat winnen is

Union-Eupen in een notendop

Blessure: Teddy Teuma moest na een half uurtje het veld verlaten met een pijnlijk grimas. Enkele bange momenten voor de Unionisten maar na rust bleek het al mee te vallen. Het is 'maar' een lichte verrekking in de kuit die Teuma parten speelt. De belangrijke wedstrijden tegen Union Berlin en Genk zouden niet in gevaar zijn.

Man van de match: Simon Adingra was het lichtpunt in een verder mistroostige wedstrijd. Zijn doelpunt brak mooi de ban tegen Eupen, en regelmatig waren er mooie dribbels.

Codewoord: routine

Union wint eens efficiënt en 'lelijk', en neemt zo weer zijn tweede plaats in het klassement in en schuift net als Antwerp twee punten op in de richting van Genk. Eupen blijft hangen net boven de degradatiezone.

Prevljak kreeg daarna vanop de stip, na een heel lichte penaltyfout, de kans op de aansluitingstreffer, maar dat was zonder Moris gerekend. De zwart-witte spits kon tien minuten later wel de Luxemburger verschalken, maar 4 minuten in de extra tijd bracht dat geen zoden meer aan de dijk.

Weinig laat een klassementsverschil zich zo duidelijk merken als vanavond in het Dudenpark. Union was op zoek naar drie punten, zonder meer, na drie wedstrijden op rij puntenverlies. Eupen deed het de laatste weken redelijk, maar zonder consequente resultaten, en wilde stoppen met naar beneden kijken.

Stef Peeters: "Te weinig ballen aan ons lijf"

Karel Geraerts (Union): "Ik ben tevreden over de reactie van de spelers na toch een moeilijke periode. Die uitschakeling in de beker en verliezen. Het belangrijkste hebben ze goed gedaan. We hebben Teddy (Teuma, red.) op tijd naar de kant kunnen halen, we gaan hem klaarstomen voor de wedstrijd donderdag in Berlijn."



Edward Still (Eupen): "Nu heerst vooral een gevoel van frustratie en teleurstelling. In het spel waren er goede elementen. De eerste goal slikken we na een pure individuele actie, dat is normaal als een club zoveel geld kan uitgeven aan spelers. Er was wel ruimte om meer te rapen, maar we waren niet scherp genoeg om dat ook te doen."

Stef Peeters (Eupen): "We speelden met te weinig ambitie en te weinig ballen aan uw lijf. Zo gaan we niet veel punten meer pakken. Thuis tegen Oostende zal het veel knokken zijn, daar moeten we op voorbereid zijn.