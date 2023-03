LIVE: Adingra krult Union op voorsprong tegen Eupen

Union wil snel Eupen van zich afgooien. Yorbe Vertessen loopt snel het gaatje in terwijl alle andere spelers staan te wachten. Lynen had hem gezien en krijgt de assist.

tweede helft, minuut 52. Vertessen met de tweede. Union wil snel Eupen van zich afgooien. Yorbe Vertessen loopt snel het gaatje in terwijl alle andere spelers staan te wachten. Lynen had hem gezien en krijgt de assist. .

Een dappere Moris moet even zijn maatje Burgess helpen en doet dat met goede voeten ondanks opzittende Panda's. Zo hebben we het al veel zien mislopen.

tweede helft, minuut 50. Nipt. Een dappere Moris moet even zijn maatje Burgess helpen en doet dat met goede voeten ondanks opzittende Panda's. Zo hebben we het al veel zien mislopen. .

clock 48'

tweede helft, minuut 48. Een verrekte kuit. Het doktersverslag van Teuma is binnen en luidt als volgt: lichte verrekking in de kuit. Niets om zorgen over te maken, maar voorzorg met Genk en Union Berlin in het vooruitzicht. .