Genk-coach Wouter Vrancken speelt in "zijn" Sint-Truiden: "Maandag vlaai als we winnen"

Opstelling Genk. Geen verrassingen bij de bezoekers. Samatta krijgt het vertrouwen van Wouter Vrancken in de spits, nu Arokodare met een blessure kampt. Aanvoerder Heynen is fit geraakt, en dat is een opsteker voor KRC Genk.

Defensief STVV. In Sint-Truiden tegen Genk vallen de laatste jaren veel goals, maar dat staat haaks op de statistieken die de Kanaries dit seizoen voorleggen. Ze tonen zich vooral als een heel stugge ploeg die de risico's schuwt. In hun wedstrijden vielen dit seizoen 56 goals, veruit het laagste totaal in de competitie. Antwerp komt met 70 goals op de tweede plaats, terwijl Genk met 90 stuks voor een pak meer opwinding heeft gezorgd.

Twee jubilarissen. Daniel Schmidt staat voor de honderdste keer onder de lat bij Sint-Truiden, en hij is niet de enige Japanner bij de thuisploeg die een mijlpaal bereikt. Hayashi speelt zijn vijftigste match in het Truiense geel en blauw.

Opstelling Sint-Truiden. Bernd Hollerbach verandert zijn ploeg op twee posities. Achteraan speelt Teixeira in de plaats van Leistner en hoger op het veld moet Hara plaats ruimen voor Hayashi. Samen met Bruno is hij goed voor bijna 70% van de Truiense doelpunten.

Het wordt interessant om te zien of Genk over zijn kleine dipje heen is. Na een 5 op 12 zette de leider vorige week Oostende met 3-0 aan de kant. Sint-Truiden probeert dan weer te herstellen van een 0 op 9 tegen Anderlecht, Westerlo en Charleroi.

Krijgen we spektakel? Bij de laatste vijf bezoekjes van Genk aan Sint-Truiden kwamen telkens beide ploegen minstens één keer tot scoren. In totaal vielen in die vijf wedstrijden twintig goals. De boeiendste recente STVV-Genk dateert van 2019. Sint-Truiden haalde in het slot een 0-3 achterstand op, waarna Genkse heethoofden hun kooi in het uitvak probeerden te slopen. De wedstrijd moest uiteindelijk gestaakt worden.

Het blijft een derby. We moeten onze focus leggen op de fases die belangrijk zijn op het veld. Niet op de emotie naast het veld. De omstandigheden zijn ideaal. We trekken op kop en zonder druk naar Stayen. Genk-coach Wouter Vrancken.

STVV is moeilijk te bespelen. We zullen weinig ruimte krijgen en uit de duels moeten blijven. Als we willen scoren, zal de kwaliteit goed moeten zijn. Genk-coach Wouter Vrancken.

Iedereen in de kleedkamer weet dat er maandag vlaai wordt gegeten als we winnen. Genk-coach Wouter Vrancken.

Genk-coach geboren in Sint-Truiden. Wouter Vrancken is een geboren Truienaar. De coach van Genk zette zijn eerste voetbalpassen als prof bij STVV (1996-2004). Van 2006 tot 2008 voetbalde hij bij Genk, sinds deze zomer is hij daar de sportieve baas. "Ik ken heel veel mensen in Sint-Truiden. Dus dit is niet hetzelfde als pakweg een match tegen Charleroi. Ik probeer die gevoeligheden die rond de derby leven, ook over te brengen naar de spelers, zodat ze hun supporters een groot cadeau kunnen doen."



Limburgse kraker. De Limburgse voetballiefhebber kijkt reikhalzend uit naar de kraker tussen STVV en Genk. De leider gaat op bezoek bij Sint-Truiden, dat 3 keer op een rij verloor. Genk zelf won vorige week met 3-0 van Oostende, na een dipje van 1 op 6 tegen tegen Antwerp en KVM.



Genk zelf won vorige week met 3-0 van Oostende, na een dipje van 1 op 6 tegen tegen Antwerp en KVM.

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Matte Smets, Jorge Teixeira, Robert Bauer, Daiki Hashioka, Frank Boya, Shinji Okazaki, Mory Konaté, Eric Junior Bocat, Gianni Bruno, Daichi Hayashi

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Bryan Heynen, Bilal El Khannous, Patrik Hrošovský, Mike Trésor, Mbwana Samatta