LIVE: Badji zet Charleroi gevleid op voorsprong na resem Kortrijkse missers

KV Kortrijk ontvangt Charleroi op speeldag 28 in de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen willen na een gelijkspel tegen Zulte Waregem de drie punten in eigen huis houden. De bezoekers kunnen die ook gebruiken in hun race richting top acht. Volg de wedstrijd hier of op Radio 1 vanaf 16 uur.