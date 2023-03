KV Kortrijk wil tegen play-offkandidaat Charleroi degradatiezorgen afschudden

clock 15:03

vooraf, 15 uur 03. Kortrijk met Bruno. Er vallen drie wissels te noteren in de basisploeg van KV Kortrijk, ten opzichte van de match tegen Zulte Waregem vorige week. De jonge Wasinski, een Charleroi-huurling en een van de Kortrijkse lichtpunten de voorbije weken, mag niet spelen tegen zijn moederclub en is er niet bij. Silva is geschorst door een teveel aan gele kaarten en is er ook niet bij. Op rechts verdwijnt Henen, die tegen zijn ex-club speelt, naar de bank. Massimo Bruno keert terug in de basiself. .