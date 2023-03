Charleroi duikt de voorlopige top 8 binnen na nagelbijter van formaat tegen Kortrijk

Charleroi is met de drie punten gaan lopen in het Guldensporenstadion. Een slappe hap voor de rust werd goedgemaakt met een boeiende tweede helft, waarin Kortrijk veel kansen had, maar ze verzuimde af te maken. Charleroi trof wel raak via Badji en duikt voorlopig de top acht in. Kortrijk mist de kans om een nieuwe stap richting behoud te zetten.