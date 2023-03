LIVE: Anderlecht neemt commando over van Gent, maar Cuypers schiet nog eens tegen de paal

Een symmetrische eerste helft tussen Gent en Anderlecht. Cuypers trof in het begin en op het einde de paal, tussendoor was Anderlecht de betere ploeg. Piatkowski veegde een schot van Verschaeren van de lijn.

eerste helft, minuut 47. Rust! Een symmetrische eerste helft tussen Gent en Anderlecht. Cuypers trof in het begin en op het einde de paal, tussendoor was Anderlecht de betere ploeg. Piatkowski veegde een schot van Verschaeren van de lijn. .

Weer de staak! Cuypers maait eerst naast de bal. Zijn tweede poging is een loeier die op de paal uiteenspat. Het zit de spits niet mee. . eerste helft, minuut 45.

eerste helft, minuut 43. Al bij al valt deze wedstrijd toch wat tegen. Krijgen we nog iets spannends te zien voor de rust? .

Mazzel voor Verbruggen. Verbruggen probeert verzorgd uit te voetballen, maar raakt de bal met zijn scheenbeen. Op een of andere manier dwarrelt de bal tot bij Vertonghen. Niks gebeurd. . eerste helft, minuut 41.

eerste helft, minuut 37. Gent zoekt. De Buffalo's zijn het een beetje kwijt. Nurio speelt veel te strak in op Hong. .

eerste helft, minuut 35. Twee keer Dreyer, twee keer niks. Eerst staat Ngadeu in de weg en dan mikt hij voorlangs. Aan inzet en dadendrang geen gebrek bij de Deen. .

eerste helft, minuut 32. Anderlecht is nu toch al een paar keer komen piepen. Tom Boudeweel.

clock 30'

eerste helft, minuut 30. Flipperkast. Orban dringt de zestien binnen vanaf links en ook Cuypers is in de buurt. De bal raakt een paar benen en valt dan in de armen van Verbruggen. .