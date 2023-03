Cercle slaat hopeloos Seraing in drie dolle minuten tegen het canvas en duikt top 8 binnen

Cercle Brugge - Seraing in een notendop:

Drie dolle minuten. Meer had Cercle Brugge niet nodig om een noodlottig Seraing opzij te zetten.



De thuisploeg werd na drie minuten eerst nog even opgeschrikt door een snel openingsdoelpunt van Marius Mouandilmadji, maar - met een ongeslagen reeks van 7 wedstrijden in het achterhoofd - liet de Vereniging zich niet zomaar uit zijn lood slaan.



Integendeel. Groen-zwart knokte zich knap terug in de wedstrijd en ging in drie dolle minuten op en over Seraing. Eerst zorgde Hugo Siquet met een knappe vrije trap voor de gelijkmaker en amper enkele tellen later zorgde Ueda alweer voor de voorsprong.



Seraing leek zich in het begin van de tweede helft nog even te herpakken, maar het kon niet verstoppen dat het dit seizoen met een gebrek aan vertrouwen én kwaliteit kampt. Ueda legde het defensieve dwalen van de bezoekers 10 minuten na de rust pijnlijk bloot en kende de bezoekers zo de definitieve doodsteek toe.



Seraing blijft hopeloos alleen op de laatste plaats van het klassement bengelen. Cercle Brugge zet op zijn beurt zijn ongeslagen reeks gewoon voort en duikt - na een relatief makkelijke avond - de top 8 binnen.