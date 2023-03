LIVE: Dominant Antwerp op voorsprong na klungelen achteraan bij KV Mechelen

Bij de bezoekers is er veel gegesticuleer op het veld, en ook coach Defour laat zich gelden. Alleen Antwerp is vandaag echt op de afspraak.

clock 22'

eerste helft, minuut 22. Bijker gaat als eerste in het boekje van Put en dat is meer dan terecht. Zijn tackle op Bataille lijkt correct, maar in een ander beeld zien we zijn tweede been de enkel van de rechtsback knellen. .