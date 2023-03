Antwerp en KV Mechelen houden generale repetitie voor bekerfinale

clock 12:50

vooraf, 12 uur 50. Andere prioriteiten in de competitie. Terwijl beide ploegen in de beker alvast hetzelfde doel hebben, ligt dat in de competitie toch wel wat anders. Antwerp staat momenteel op een 3e plek geparkeerd en wil zich zo snel mogelijk verzekeren van een plekje in de top 4. In de jacht op leider Genk sprokkelt de Great Old alvast best nog zoveel mogelijk punten. KV Mechelen bevindt zich dan weer in de grijze middenmoot. Met 10 punten achterstand op Cercle Brugge lijkt een plekje in de top 8 ver weg. Met 7 punten voorsprong op 16e in de stand KV Oostende, pakken Steven Defour en co alvast beter nog wat extra punten om het behoud helemaal te verzekeren. .