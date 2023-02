Zulte Waregem of KV Kortrijk? De West-Vlaamse derby die levensbelangrijk is voor de degradatie

clock 12:12

vooraf, 12 uur 12. Aderlating bij Essevee. Zulte Waregem leek voor nieuwjaar een vogeltje voor de kat, maar de ploeg investeerde in enkele goede versterkingen: onder hen Ruud Vormer en Christian Brüls. Met succes. Essevee leefde na de winterstop opnieuw op onder impuls van de ervaren tandem op het middenveld. Toch zal de thuisploeg het net tegen de buren van Kortrijk zonder Vormer en Brüls moeten doen. De Nederlander is geopereerd aan zijn schouder, zijn maatje op het middenveld is nog geschorst na zijn rode kaart. .