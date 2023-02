LIVE: Selemani vlamt een vrije trap heerlijk binnen, Kortrijk weer op voorsprong tegen Zulte Waregem

Wat een geweldige goal! Selemani trapt een vrije trap héérlijk in de winkelhaak! Bossut probeert de bal nog uit het doel te duiken, maar de goalie komt er niet aan.

eerste helft, minuut 44. Selemani maakt er op heerlijke wijze 1-2 van. Wat een geweldige goal! Selemani trapt een vrije trap héérlijk in de winkelhaak! Bossut probeert de bal nog uit het doel te duiken, maar de goalie komt er niet aan. .

Bijna een owngoal! Selemani levert een gevaarlijke voorzet af en Derijck loopt de bal bijna in doel. Gelukkig voor de thuisploeg wordt het een corner (die niets oplevert).

eerste helft, minuut 41. Bijna een owngoal! Selemani levert een gevaarlijke voorzet af en Derijck loopt de bal bijna in doel. Gelukkig voor de thuisploeg wordt het een corner (die niets oplevert). .

Een harde voorzet van Ciranni wordt weggebokst door Vandenberghe. In de rebound neemt een Zulte-speler de bal vol op de slof, maar zijn schot mist precisie.

eerste helft, minuut 39. Een harde voorzet van Ciranni wordt weggebokst door Vandenberghe. In de rebound neemt een Zulte-speler de bal vol op de slof, maar zijn schot mist precisie. .

We zijn tien minuten verwijderd van de rust. Beide ploegen hebben één grote kans gekregen en hebben die ook benut. Krijgen we nog doelgevaar te zien voor de spelers de kleedkamer induiken?

eerste helft, minuut 36. We zijn tien minuten verwijderd van de rust. Beide ploegen hebben één grote kans gekregen en hebben die ook benut. Krijgen we nog doelgevaar te zien voor de spelers de kleedkamer induiken? .

De spanning is te snijden op het veld en op de tribunes.

eerste helft, minuut 34. De spanning is te snijden op het veld en op de tribunes. Tom Boudeweel.

clock 30'

eerste helft, minuut 30. Daar is de 1-1! Veel hebben ze niet nodig, want daar valt de 1-1 plotseling uit de lucht! Een lange voorzet wordt doorgekopt naar de tweede paal, waar Ciranni goed komt opduiken. De Belg punt de bal prima in doel! .