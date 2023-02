LIVE: De bordjes hangen weer gelijk, Zulte Waregem en Kortrijk maken er een spannende pot van

Zulte Waregem is de beste ploeg na de pauze. Onder impuls van het publiek dringen de manschappen van Leye aan. Een reeks hoekschoppen is het resultaat, maar die leveren weinig tot geen gevaar op.

tweede helft, minuut 56. Zulte Waregem is de beste ploeg na de pauze. Onder impuls van het publiek dringen de manschappen van Leye aan. Een reeks hoekschoppen is het resultaat, maar die leveren weinig tot geen gevaar op. .

clock 53'

Verzorging. Ndour rook zijn kans opnieuw en kon bijna opnieuw een bal onderscheppen. Vandenberghe was deze keer op tijd, maar incasseerde wel een opdoffer in het aangezicht. De doelman heeft even verzorging nodig. . tweede helft, minuut 53.