Zet Westerlo top 4-ambities kracht bij tegen Union?

clock 12:26

vooraf, 12 uur 26. Europa League: Union loot opnieuw naamgenoot. Deze week werd ook geloot voor de de 1/8e finales van de Europa League. Net zoals in de groepsfase neemt Union het op tegen Bundesligarevelatie Union Berlin. In de groepsfase hielden beide ploegen elkaar alvast in evenwicht. Union won in Berlijn met 0-1, maar verloor thuis met dezelfde score .