Geraerts voert drie wissels door tegen "zeer sterk en aantrekkelijk voetballend" Westerlo

Fase per fase

Fase per fase

clock 19:52 Gelijkspel in laatste duel. Begin november was er geen winnaar tussen beide ploegen op het veld van Union. Foster - vertrokken naar Engeland - opende toen de score, Nilsson - er wel bij vanavond - maakte in minuut 93 gelijk: 1-1. . vooraf, 19 uur 52. statistics Gelijkspel in laatste duel Begin november was er geen winnaar tussen beide ploegen op het veld van Union. Foster - vertrokken naar Engeland - opende toen de score, Nilsson - er wel bij vanavond - maakte in minuut 93 gelijk: 1-1.

clock 19:42 vooraf, 19 uur 42. Drie wissels bij Union. Geraerts grijpt op drie posities in na de nederlaag tegen Standard. Lazare komt weer in de ploeg, ten koste van Puertas. Nilsson wisselt Vertessen af in de spits en Adingra neemt de linkerflank voor zijn rekening, niet Lapoussin. . Drie wissels bij Union Geraerts grijpt op drie posities in na de nederlaag tegen Standard. Lazare komt weer in de ploeg, ten koste van Puertas. Nilsson wisselt Vertessen af in de spits en Adingra neemt de linkerflank voor zijn rekening, niet Lapoussin.

clock 19:40 De starters bij Union:. vooraf, 19 uur 40. De starters bij Union:

clock 19:38 vooraf, 19 uur 38. Westerlo is een van de sterkste ploegen in België en speelt aantrekkelijk voetbal. . Geraerts (trainer Union). Westerlo is een van de sterkste ploegen in België en speelt aantrekkelijk voetbal. Geraerts (trainer Union)

clock 19:32 21 onderlinge confrontaties. In 2017 speelden Westerlo en Union pas voor het eerst tegen elkaar. In de zes jaar die volgen, werden 21 duels afgewerkt. Daarvan won Westerlo er 4, waarvan 2 in 't Kuipje. . vooraf, 19 uur 32. statistics 21 onderlinge confrontaties In 2017 speelden Westerlo en Union pas voor het eerst tegen elkaar. In de zes jaar die volgen, werden 21 duels afgewerkt. Daarvan won Westerlo er 4, waarvan 2 in 't Kuipje.

clock 19:32 't Kuipje vormt het decor voor de clash tussen Westerlo en Union:. vooraf, 19 uur 32. 't Kuipje vormt het decor voor de clash tussen Westerlo en Union:

clock 19:31 vooraf, 19 uur 31. Jupiler Pro League De Cuyper schenkt Westerlo vanaf de stip de volle buit bij tienkoppig STVV

clock 19:30 vooraf, 19 uur 30. Union moet rechtveren, Westerlo won wel. Union kreeg vorige 4 goals om de oren van Standard, Westerlo hield wel de 0. De Cuyper bezorgde zijn ploeg de zege vanaf de stip. Westerlo staat zo op 4 punten van de Champions' Play-Offs. . Union moet rechtveren, Westerlo won wel Union kreeg vorige 4 goals om de oren van Standard, Westerlo hield wel de 0. De Cuyper bezorgde zijn ploeg de zege vanaf de stip. Westerlo staat zo op 4 punten van de Champions' Play-Offs.

clock 12:26 vooraf, 12 uur 26. Europa League: Union loot opnieuw naamgenoot. Deze week werd ook geloot voor de de 1/8e finales van de Europa League. Net zoals in de groepsfase neemt Union het op tegen Bundesligarevelatie Union Berlin. In de groepsfase hielden beide ploegen elkaar alvast in evenwicht. Union won in Berlijn met 0-1, maar verloor thuis met dezelfde score . Europa League: Union loot opnieuw naamgenoot Deze week werd ook geloot voor de de 1/8e finales van de Europa League. Net zoals in de groepsfase neemt Union het op tegen Bundesligarevelatie Union Berlin. In de groepsfase hielden beide ploegen elkaar alvast in evenwicht. Union won in Berlijn met 0-1, maar verloor thuis met dezelfde score

clock 12:24 vooraf, 12 uur 24. Jupiler Pro League Standard smeert Union eerste competitienederlaag in 5 maanden aan na spektakelmatch

clock 12:20 vooraf, 12 uur 20. Standard verrast Union op eigen veld. Union kreeg vorig weekend voor het eerst in 5 maanden nog eens een nederlaag aangesmeerd. Thuis tegen Standard gingen de Brusselaars zowaar met 2-4 onderuit. Toch is er geen vuiltje aan de lucht voor de Unionisten, want ook Genk bleef op een gelijkspel steken tegen KV Mechelen. Knopen de manschappen van Karel Geraerts opnieuw aan met de zege of kan Westerlo profiteren van de uitschuiver? . Standard verrast Union op eigen veld Union kreeg vorig weekend voor het eerst in 5 maanden nog eens een nederlaag aangesmeerd. Thuis tegen Standard gingen de Brusselaars zowaar met 2-4 onderuit. Toch is er geen vuiltje aan de lucht voor de Unionisten, want ook Genk bleef op een gelijkspel steken tegen KV Mechelen. Knopen de manschappen van Karel Geraerts opnieuw aan met de zege of kan Westerlo profiteren van de uitschuiver?

clock 12:20 vooraf, 12 uur 20.

clock 12:20 - Vooraf Vooraf, 12 uur 20

clock Opstelling Union. Anthony Moris, Bart Nieuwkoop, Christian Burgess, Koki Machida, Ismaël Kandouss, Lazare Amani, Teddy Teuma, Senne Lynen, Victor Boniface, Gustaf Nilsson, Simon Adingra Opstelling Union Anthony Moris, Bart Nieuwkoop, Christian Burgess, Koki Machida, Ismaël Kandouss, Lazare Amani, Teddy Teuma, Senne Lynen, Victor Boniface, Gustaf Nilsson, Simon Adingra