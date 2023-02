Seraing en KV Mechelen gaan beiden op zoek naar deugddoende zege

Seraing nam het vorige week op eigen veld op tegen Zulte Waregem. In een hitsige partij leek de thuisploeg helemaal kopje onder te gaan, maar door de late gelijkmaker van Poaty hielden de Luikenaars zichzelf nog volop in de degradatiestrijd.

vooraf, 11 uur 08. Seraing gooit zichzelf levenslijn toe in degradatietopper. Seraing nam het vorige week op eigen veld op tegen Zulte Waregem. In een hitsige partij leek de thuisploeg helemaal kopje onder te gaan, maar door de late gelijkmaker van Poaty hielden de Luikenaars zichzelf nog volop in de degradatiestrijd. .

KRC Genk vermijdt pas door goal in 94e minuut tweede nederlaag in een week

clock 11:03

vooraf, 11 uur 03. KV Mechelen beloont zichzelf niet tegen Genk. Op de vorige speeldag ontving KV Mechelen in eigen huis leider Genk. De ploeg van trainer Steven Defour was in grote delen van de partij de dominante ploeg en leek lange tijd ook de zege over de streep te trekken. De late 2-2 van Brian Heynen in de 94e minuut kwam dan ook als een mokerslag binnen bij Malinois. .