LIVE: Houdt KV Mechelen voorsprong vast in tweede helft tegen Seraing?

tweede helft, minuut 47. Mechelen is alert in de eerste minuten. Het zet hoog druk op Seraing, dat een heet standje voorkomt voor eigen doel. .

tweede helft, 17 uur 05. Tweede helft. De tweede periode is op gang getrapt. Kan KV Mechelen eens een voorsprong vasthouden, of flikt Seraing nog wat? .

rust, 16 uur 51. In het begin was Mechelen wat beter, met een reuzenkans voor Hairemans. Daarna reageerde Seraing goed en prikte het geregeld. Geert Heremans op Radio 1.

clock 16:49

rust, 16 uur 49. Mechelen rust met voorsprong: 0-1. KV Mechelen is zoekende op het veld van Seraing, maar mag wel rusten met een voorsprong. Een vrije trap van Hairemans verraste de thuisploeg en waaide in doel. Seraing scoorde niet veel later de gelijkmaker, tot de VAR het feestje abrupt beëindigde door buitenspel. .