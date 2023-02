LIVE: Hairemans mist kans op openingstreffer tegen fel opzittend Seraing

clock 34' eerste helft, minuut 34. Mbow gaat door op Hairemans. Ook dat verdient nog geen kaart, volgens D'Hondt. Wel levert het de bezoekers een interessante vrije trap op. . Mbow gaat door op Hairemans. Ook dat verdient nog geen kaart, volgens D'Hondt. Wel levert het de bezoekers een interessante vrije trap op.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Bates als Mechelse muur. In het hart van de defensie krijgt Bates vandaag de stempel van muur mee. De verdediger kopt elke voorzet van Seraing weg. . Bates als Mechelse muur In het hart van de defensie krijgt Bates vandaag de stempel van muur mee. De verdediger kopt elke voorzet van Seraing weg.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Echt grote kansen gaf het nog niet weg, maar Mechelen heeft toch meer moeite met de rode lantaarn dan gehoopt. De bezoekers hebben regelmatig een foutje nodig om Seraing af te houden. . Echt grote kansen gaf het nog niet weg, maar Mechelen heeft toch meer moeite met de rode lantaarn dan gehoopt. De bezoekers hebben regelmatig een foutje nodig om Seraing af te houden.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Wagner haalt even adem na een charge van Mrabti. De wedstrijd raakt zijn tempo wat kwijt. . Wagner haalt even adem na een charge van Mrabti. De wedstrijd raakt zijn tempo wat kwijt.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Poaty zoekt een gaatje in de Mechelse verdediging, maar die snoept de bal af. Plots ligt er ruimte voor een omschakeling. Een dramatische pass fnuikt het gevaar. . Poaty zoekt een gaatje in de Mechelse verdediging, maar die snoept de bal af. Plots ligt er ruimte voor een omschakeling. Een dramatische pass fnuikt het gevaar.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Ngoy gaat stevig door op Opare. De gele kaarten blijven voorlopig op zak bij Lothar D'Hondt. . Ngoy gaat stevig door op Opare. De gele kaarten blijven voorlopig op zak bij Lothar D'Hondt.

clock 22' eerste helft, minuut 22. In le Stade du Pairay blijft toch een slecht veld liggen. Dat zie je aan de bal die naar alle kanten hobbelt. Geert Heremans op Radio 1. In le Stade du Pairay blijft toch een slecht veld liggen. Dat zie je aan de bal die naar alle kanten hobbelt. Geert Heremans op Radio 1

clock 20' Da Cruz met hoofdpijn. Da Cruz houdt hoofdpijn over na een kopbal richting doel. Zijn poging waait ruim een meter over doel. Dus heeft de speler van Mechelen tijd om eens over zijn voorhoofd te wrijven en zijn positie opnieuw in te nemen. . eerste helft, minuut 20. injury Da Cruz met hoofdpijn Da Cruz houdt hoofdpijn over na een kopbal richting doel. Zijn poging waait ruim een meter over doel. Dus heeft de speler van Mechelen tijd om eens over zijn voorhoofd te wrijven en zijn positie opnieuw in te nemen.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Mouandilmadji haalt zijn innerlijke karate kid naar boven en graait het leer mee in de lucht. Een actie waar Zlatan Ibrahimovic trots op zou zijn, al laat het vervolg te wensen over. . Mouandilmadji haalt zijn innerlijke karate kid naar boven en graait het leer mee in de lucht. Een actie waar Zlatan Ibrahimovic trots op zou zijn, al laat het vervolg te wensen over.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Opare met een stevige interventie, maar hij raakt enkel de bal met zijn tackle. Dat Storm over zijn been vliegt, is slechts bijzaak voor de verdediger van Seraing. . Opare met een stevige interventie, maar hij raakt enkel de bal met zijn tackle. Dat Storm over zijn been vliegt, is slechts bijzaak voor de verdediger van Seraing.

clock 13' eerste helft, minuut 13.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Seraing zorgt voor een goede portie dreiging in een wedstrijd die gewonnen moet worden. Geert Heremans op Radio 1. Seraing zorgt voor een goede portie dreiging in een wedstrijd die gewonnen moet worden. Geert Heremans op Radio 1

clock 11' eerste helft, minuut 11. Seraing neemt na een opflakkering van Mechelen het initiatief weer over. Bates moet een scherpe voorzet onschadelijk maken. . Seraing neemt na een opflakkering van Mechelen het initiatief weer over. Bates moet een scherpe voorzet onschadelijk maken.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Hairemans trapt gat in de lucht. Mrabti pingelt het leer de diepte in richting Storm. De winger controleert goed en zet strak voor. Hairemans heeft de 0-1 aan zijn voet, maar trapt een gat in de lucht. . Hairemans trapt gat in de lucht Mrabti pingelt het leer de diepte in richting Storm. De winger controleert goed en zet strak voor. Hairemans heeft de 0-1 aan zijn voet, maar trapt een gat in de lucht.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Defour staat in het zonnetje aan de zijlijn en ziet dat Seraing zijn ploeg goed onder druk zet. De thuisploeg begint fel en wil met zijn snelheid iets forceren. . Defour staat in het zonnetje aan de zijlijn en ziet dat Seraing zijn ploeg goed onder druk zet. De thuisploeg begint fel en wil met zijn snelheid iets forceren.

clock 2' eerste helft, minuut 2. De thuisploeg steekt als eerste het neus aan het venster. Een voorzet waait voorbij het Mechelse doel. . De thuisploeg steekt als eerste het neus aan het venster. Een voorzet waait voorbij het Mechelse doel.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 16:00 eerste helft, 16 uur . Aftrap! Ze zijn eraan begonnen in Seraing. . Aftrap! Ze zijn eraan begonnen in Seraing.

clock 15:57 vooraf, 15 uur 57. Geen vol huis in Seraing. Een deel van de thuisaanhang verkiest misschien toch de zetel om te zappen tussen de Omloop Het Nieuwsblad en de wedstrijd. . Geen vol huis in Seraing. Een deel van de thuisaanhang verkiest misschien toch de zetel om te zappen tussen de Omloop Het Nieuwsblad en de wedstrijd.