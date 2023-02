LIVE: Komt Antwerp, zonder De Laet en Alderweireld, naast Union met driepunter in Leuven?

clock 33' eerste helft, minuut 33. Pinanti is pinanti. Verboomen heeft genoeg gezien en wijst naar de stip. OHL kreeg nog niet veel klaar deze namiddag, maar krijgt nu wel een uitgelezen kans op het openingsdoelpunt. . Pinanti is pinanti Verboomen heeft genoeg gezien en wijst naar de stip. OHL kreeg nog niet veel klaar deze namiddag, maar krijgt nu wel een uitgelezen kans op het openingsdoelpunt.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Verboomen legt dan toch het spel stil na een signaal van de VAR. Krijgen we een strafschop? Het zou deze wedstrijd hoe dan ook een welgekomen stroomstoot kunnen geven. . Verboomen legt dan toch het spel stil na een signaal van de VAR. Krijgen we een strafschop? Het zou deze wedstrijd hoe dan ook een welgekomen stroomstoot kunnen geven.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Patris roept om een penalty. Patris wordt door een knap hakje van Thorsteinsson weggestuurd, maar struikelt en gaat neer in de zestien. De verdediger roept om een strafschop, de beelden tonen dat Avila licht contact maakte. . Patris roept om een penalty Patris wordt door een knap hakje van Thorsteinsson weggestuurd, maar struikelt en gaat neer in de zestien. De verdediger roept om een strafschop, de beelden tonen dat Avila licht contact maakte.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Tamari speelt zijn mannetje goed uit, maar het vervolg is - alweer - niet goed genoeg. Voorlopig is het maar magertjes, bij beide teams. . Tamari speelt zijn mannetje goed uit, maar het vervolg is - alweer - niet goed genoeg. Voorlopig is het maar magertjes, bij beide teams.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Antwerp heeft voortdurend de bal, maar de opbouw is iets te traag om OHL te verrassen. Bert Sterckx op Radio 1. Antwerp heeft voortdurend de bal, maar de opbouw is iets te traag om OHL te verrassen. Bert Sterckx op Radio 1

clock 24' eerste helft, minuut 24.

clock 22' eerste helft, minuut 22. Alderweireld tussen de fans. Een teveel aan gele kaarten houdt hem vandaag aan de kant, maar toch wil Toby Alderweireld er nog het beste van maken. De aanvoerder van Antwerp staat net als reservedoelman Davino Verhulst tussen de fans in de tribune. . Alderweireld tussen de fans Een teveel aan gele kaarten houdt hem vandaag aan de kant, maar toch wil Toby Alderweireld er nog het beste van maken. De aanvoerder van Antwerp staat net als reservedoelman Davino Verhulst tussen de fans in de tribune.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Een vrije trap vanop zo'n 30 meter kan Antwerp een nieuwe doelkans opleveren, maar Avila is iets te enthousiast. Zijn afzwaaier valt nog net binnen het stadion. . Een vrije trap vanop zo'n 30 meter kan Antwerp een nieuwe doelkans opleveren, maar Avila is iets te enthousiast. Zijn afzwaaier valt nog net binnen het stadion.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Op grote kansen is het voorlopig nog wachten, maar Antwerp verstuurt via Van Den Bosch toch opnieuw een waarschuwing. De 19-jarige debutant in de basis kopt op hoekschop enkele meters naast. . Op grote kansen is het voorlopig nog wachten, maar Antwerp verstuurt via Van Den Bosch toch opnieuw een waarschuwing. De 19-jarige debutant in de basis kopt op hoekschop enkele meters naast.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Keita in actie voor Antwerp.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Spotlight op Mandela Keita. Voor één man is het vandaag een extra speciale wedstrijd. Toptalent Mandela Keita speelt met Antwerp tegen zijn moederclub. Keita werd geborgen in Leuven, brak er als jeugdspeler door en komt nu op uitleenbasis uit voor The Great Old. De controlerende middenvelder is er op enkele weken tijd uitgegroeid tot absolute smaakmaker. . Spotlight op Mandela Keita Voor één man is het vandaag een extra speciale wedstrijd. Toptalent Mandela Keita speelt met Antwerp tegen zijn moederclub. Keita werd geborgen in Leuven, brak er als jeugdspeler door en komt nu op uitleenbasis uit voor The Great Old. De controlerende middenvelder is er op enkele weken tijd uitgegroeid tot absolute smaakmaker.

clock 12' eerste helft, minuut 12.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Antwerp komt. Antwerp heeft het evenwicht helemaal hersteld. Balikwisha zoekt de een-twee met Janssen en vindt die ook, maar het schot van de winger is te centraal. . Antwerp komt Antwerp heeft het evenwicht helemaal hersteld. Balikwisha zoekt de een-twee met Janssen en vindt die ook, maar het schot van de winger is te centraal.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Daar is Antwerp een eerste keer. Bataille stuurt Kerk weg op rechts en die is sneller dan Ricca. De voorzet van de Nederlander is ook op maat, maar Balikwisha komt aan de tweede paal enkele tellen te laat ingegleden. . Daar is Antwerp een eerste keer. Bataille stuurt Kerk weg op rechts en die is sneller dan Ricca. De voorzet van de Nederlander is ook op maat, maar Balikwisha komt aan de tweede paal enkele tellen te laat ingegleden.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Op de Antwerp-bank houdt iedereen een handje boven de ogen. De winterzon heeft nog één smalle strook van het veld in zijn macht, al zal dat niet al te lang meer duren. . Op de Antwerp-bank houdt iedereen een handje boven de ogen. De winterzon heeft nog één smalle strook van het veld in zijn macht, al zal dat niet al te lang meer duren.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Furieus is de start van Antwerp hoegenaamd niet. De bezoekers worden achteruit gedrukt door een gretig OHL. . Furieus is de start van Antwerp hoegenaamd niet. De bezoekers worden achteruit gedrukt door een gretig OHL.

clock 3' eerste helft, minuut 3. Het is OHL dat de openingsminuten voor zijn rekening neemt. Schrijvers pakt op rechts uit met een knappe actie, maar hij kan Thorsteinsson net niet bereiken. . Het is OHL dat de openingsminuten voor zijn rekening neemt. Schrijvers pakt op rechts uit met een knappe actie, maar hij kan Thorsteinsson net niet bereiken.

clock 1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! We zijn vertrokken. Trekt Antwerp de goede lijn door of kan OHL eindelijk nog eens winnen? . De bal rolt! We zijn vertrokken. Trekt Antwerp de goede lijn door of kan OHL eindelijk nog eens winnen?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen